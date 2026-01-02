İzmir’in Buca ilçesinde 31 Aralık günü saat 22.00 sularında bir araya gelen Muzaffer İdiz , Taner Ç. ve Çağdaş Ö. arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartışma çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar arasındaki gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine Taner Ç., yanındaki tabancayla ateş ederek Muzaffer İdiz’i ensesinden vurdu.

Hastaneye kaldırılan İdiz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Firari zanlı Taner Ç.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.