Trabzon'da sabıkalı şahıs çaldığı araçla dehşet saçtı. Alınan bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonunda sürücünün yakıt almak için araçtan indiği sırada 22 yaşındaki E.Y. isimli genç araca binerek olay yerinden kaçtı.

Çaldığı otomobille Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kırmızı ışıkta durarak yeşil ışığın yanmasını bekleyen motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Ramazan Altunay’a arkadan hızla çarptı. E.Y. çarpmanın etkisi ile yaklaşık 30 metre ileriye sürüklenirken, genç kurye olay yerinde hayatını kaybetti.

Ramazan Altunay

Kazanın ardından yakalanan E.Y.’nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu, çeşitli suçlardan da sabıkasının bulunduğu öğrenildi. E.Y. gözaltına alınırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.