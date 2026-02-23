CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonomik tabloya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bulut, vatandaşın alım gücündeki değişimi pide fiyatı üzerinden örnek gösterdi.
Bulut paylaşımında, “2002’de 1 lira ile 500 gram pide alınırken, 2026’da 10 gram alınabiliyor. 24 senede 490 gram pideyi soframızdan çaldılar” ifadelerini kullandı.
Ekonomiye yönelik eleştirilerinde mevcut yönetimi hedef alan Bulut, artan fiyatların ve düşen alım gücünün vatandaşın günlük yaşamına doğrudan yansıdığını öne sürdü.
CHP’li Bulut’un paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, alım gücü tartışmaları yeniden siyasi polemiklerin odağına taşındı.