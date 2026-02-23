Hazine ve Maliye Bakanlığı, teminat sorunu yaşayan işletmelerin krediye erişimini kolaylaştıran kefalet sistemi kapsamında güncel verileri açıkladı.
İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı
Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında üreticiden ihracatçıya kadar geniş bir kesimin finansmana erişimi kolaylaştırıldı. 6 Şubat itibarıyla kullandırılan kredi hacmi yaklaşık 1 trilyon liraya ulaştı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Açıklamaya göre sistem kapsamında kullandırılan toplam kredi tutarı 995 milyar 78 milyon liraya ulaştı.
Bu krediler için sağlanan toplam kefalet tutarı ise 834 milyar 182 milyon lira olarak kaydedildi.
Kefalet sistemindeki toplam risk bakiyesi 151 milyar 730 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.
İşletmeler tarafından kullanılan ticari kredi miktarı 953 milyar 438 milyon lira olurken, bu kredilere verilen kefalet 800 milyar 686 milyon lira oldu.
Kredi türlerinde ilk sırayı 715 milyar 886 milyon layla işletme kredileri aldı.
Bunu yatırım ve gayri nakdi krediler izledi.
Sistem kapsamında kullandırılan ticari kredi sayısı 1 milyon 387 bin 900 olarak kayıtlara geçti.
Sağlanan kefalet desteğinde yüzde 45,31 ile imalat sanayisi en büyük payı aldı.
Toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 31,08, inşaat sektörü yüzde 8,77, taşımacılık ve haberleşme ise yüzde 3,7 pay aldı.
Aynı dönemde KOBİ’lere 504 milyar 630 milyon lira, KOBİ dışı işletmelere ise 121 milyar 727 milyon lira tutarında kefalet desteği sağlandı.