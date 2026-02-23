Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı

İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında üreticiden ihracatçıya kadar geniş bir kesimin finansmana erişimi kolaylaştırıldı. 6 Şubat itibarıyla kullandırılan kredi hacmi yaklaşık 1 trilyon liraya ulaştı.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı, teminat sorunu yaşayan işletmelerin krediye erişimini kolaylaştıran kefalet sistemi kapsamında güncel verileri açıkladı.

1 10
İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı - Resim: 2

Açıklamaya göre sistem kapsamında kullandırılan toplam kredi tutarı 995 milyar 78 milyon liraya ulaştı.

2 10
İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı - Resim: 3

Bu krediler için sağlanan toplam kefalet tutarı ise 834 milyar 182 milyon lira olarak kaydedildi.

3 10
İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı - Resim: 4

Kefalet sistemindeki toplam risk bakiyesi 151 milyar 730 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

4 10
İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı - Resim: 5

İşletmeler tarafından kullanılan ticari kredi miktarı 953 milyar 438 milyon lira olurken, bu kredilere verilen kefalet 800 milyar 686 milyon lira oldu.

5 10
İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı - Resim: 6

Kredi türlerinde ilk sırayı 715 milyar 886 milyon layla işletme kredileri aldı.
Bunu yatırım ve gayri nakdi krediler izledi.

6 10
İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı - Resim: 7

Sistem kapsamında kullandırılan ticari kredi sayısı 1 milyon 387 bin 900 olarak kayıtlara geçti.

7 10
İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı - Resim: 8

Sağlanan kefalet desteğinde yüzde 45,31 ile imalat sanayisi en büyük payı aldı.

8 10
İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı - Resim: 9

Toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 31,08, inşaat sektörü yüzde 8,77, taşımacılık ve haberleşme ise yüzde 3,7 pay aldı.

9 10
İş dünyasına dev destek: İşletmelere trilyonluk kefalet kapısı açıldı - Resim: 10

Aynı dönemde KOBİ’lere 504 milyar 630 milyon lira, KOBİ dışı işletmelere ise 121 milyar 727 milyon lira tutarında kefalet desteği sağlandı.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro