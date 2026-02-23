Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından yapılan doğal gaz düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların üzerindeki mali yük hafifletilirken, abonelik ve kesme işlemlerinde tüketici lehine köklü değişiklikler yapıldı.
65 yaş üstü vatandaşlara doğal gaz müjdesi: 4 bin 135 TL cepte kalacak
EPDK’nın doğal gaz abonelerini ilgilendiren yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte açlık sınırı altında yaşamını sürdüren 65 yaş üstü ve sosyal yardım alan vatandaşlardan güvence bedeli alınmayacak, bağlantı bedelinde ise taksit sayısı iki katına çıkarılacak.Derleyen: Süleyman Çay
Yeni yönetmeliğin en dikkat çekici maddesi, güvence bedeli muafiyeti oldu. Düzenlemeye göre; açlık sınırı altında yaşamını sürdüren 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar ile düzenli sosyal yardım alma hakkı bulunan vatandaşlardan abonelik başlangıcında talep edilen güvence bedeli artık alınmayacak.
2024 yılı itibarıyla 4 bin 135 TL olarak uygulanan bu rakam, muafiyet kapsamındaki vatandaşların doğrudan cebinde kalacak.
Yeni dönemde sadece muafiyetler değil, ödeme kolaylıkları da ön planda. İlk kez doğal gaz bağlatacak aboneler için uygulanan bağlantı bedelinde taksit sayısı artırıldı. 3 taksit olan uygulama 6 taksite çıkarıldı.
Bu düzenleme ile abonelik sürecindeki peşinat yükü azaltılarak, vatandaşın bütçesinin korunması amaçlanıyor.
Düzenleme sadece maliyetlerle sınırlı kalmadı. Gaz kesme ve faturalandırma süreçlerinde de aboneyi koruyan yeni kurallar devreye girdi.
Hatalı faturalandırmaların önüne geçilmesi ve borç nedeniyle gaz kesme işlemlerinde vatandaşa sağlanan bildirim sürelerinin daha titiz uygulanması bekleniyor.