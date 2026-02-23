Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İSTANBUL'DA OTOBÜSLERİN HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ
65 yaş üstü vatandaşlara doğal gaz müjdesi: 4 bin 135 TL cepte kalacak

65 yaş üstü vatandaşlara doğal gaz müjdesi: 4 bin 135 TL cepte kalacak

EPDK’nın doğal gaz abonelerini ilgilendiren yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte açlık sınırı altında yaşamını sürdüren 65 yaş üstü ve sosyal yardım alan vatandaşlardan güvence bedeli alınmayacak, bağlantı bedelinde ise taksit sayısı iki katına çıkarılacak.

Süleyman Çay
65 yaş üstü vatandaşlara doğal gaz müjdesi: 4 bin 135 TL cepte kalacak - Resim: 1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından yapılan doğal gaz düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların üzerindeki mali yük hafifletilirken, abonelik ve kesme işlemlerinde tüketici lehine köklü değişiklikler yapıldı.

65 yaş üstü vatandaşlara doğal gaz müjdesi: 4 bin 135 TL cepte kalacak - Resim: 2

Yeni yönetmeliğin en dikkat çekici maddesi, güvence bedeli muafiyeti oldu. Düzenlemeye göre; açlık sınırı altında yaşamını sürdüren 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar ile düzenli sosyal yardım alma hakkı bulunan vatandaşlardan abonelik başlangıcında talep edilen güvence bedeli artık alınmayacak.

65 yaş üstü vatandaşlara doğal gaz müjdesi: 4 bin 135 TL cepte kalacak - Resim: 3

2024 yılı itibarıyla 4 bin 135 TL olarak uygulanan bu rakam, muafiyet kapsamındaki vatandaşların doğrudan cebinde kalacak.

65 yaş üstü vatandaşlara doğal gaz müjdesi: 4 bin 135 TL cepte kalacak - Resim: 4

Yeni dönemde sadece muafiyetler değil, ödeme kolaylıkları da ön planda. İlk kez doğal gaz bağlatacak aboneler için uygulanan bağlantı bedelinde taksit sayısı artırıldı. 3 taksit olan uygulama 6 taksite çıkarıldı.

65 yaş üstü vatandaşlara doğal gaz müjdesi: 4 bin 135 TL cepte kalacak - Resim: 5

Bu düzenleme ile abonelik sürecindeki peşinat yükü azaltılarak, vatandaşın bütçesinin korunması amaçlanıyor.

65 yaş üstü vatandaşlara doğal gaz müjdesi: 4 bin 135 TL cepte kalacak - Resim: 6

Düzenleme sadece maliyetlerle sınırlı kalmadı. Gaz kesme ve faturalandırma süreçlerinde de aboneyi koruyan yeni kurallar devreye girdi.

65 yaş üstü vatandaşlara doğal gaz müjdesi: 4 bin 135 TL cepte kalacak - Resim: 7

Hatalı faturalandırmaların önüne geçilmesi ve borç nedeniyle gaz kesme işlemlerinde vatandaşa sağlanan bildirim sürelerinin daha titiz uygulanması bekleniyor.

