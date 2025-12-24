Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Iğdır FK Aliağa Futbol'u ağırladı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Veli Çetin'in 37. dakikada attığı golle öne geçen Aliağa Futbol'a Iğdır FK bir dakika sonra Öncer Özcan ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Ev sahibi ekip, 73'te Rotariu ile bulduğu golle mücadelede geriden gelip öne geçerken son dakikaya kadar pes etmeyen Aliağa Futbol, tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek'in 90. dakikada ağları havalandırmasıyla 1 puanı kurtarmayı başardı.