Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Saran'ın ifade işlemleri tamamlandı. Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Saran'ın gözaltına alınma şekline sitem etti.

'ŞU SAATTE SİZİ ADLİYEYE BEKLİYORUZ DESE GELMEYECEK Mİ YANİ?'

Babacan, Tivi6 yayınında yaptığı açıklamada, 'Türkiye'deki önemli futbol kulüplerinden birisinin başkanının yurt dışındayken gel dediğinde gelebildiği bir ortamda, aynı insana siz deseniz ki bugün Saadettin Saran'a, bir telefon ararsınız, ya arkadaş birkaç sorumuz daha var, şu saatte sizi adliyeye bekliyoruz dese gelmeyecek mi yani?

Yurt dışından çağrılıp çağrılmaz gelmiş de evinden adliye mi gelmeyecek? Niye evine polis gönderiyorsun da polis eşliğinde götürüyorsun değil mi? Bunlar işte Türkiye'de adalet duygusunu zedeleyen konular.' dedi.