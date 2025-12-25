Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerini dolandırıcılık amaçlı ismini kullanarak atılan mesajlara karşı uyaran Saran, bu kişiler hakkında gerekli tespitlerin yapılıp suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Sadettin Saran'ın açıklaması şu şekilde:

"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS’ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim.

Söz konusu SMS’lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır."