Genç yaşta Türkiye'den ayrılarak Avrupa'da önemli bir kariyere imza atan Enes Ünal buna rağmen yaşadığı şansız sakatlıklar nedeniyle zaman zaman beklentileri tam anlamıyla karşılayamadığı dönemlerden geçti.

Premier Lig'de Bournemouth formasıyla mücadele eden milli oyuncu şu sıralar tam da benzer bir süreç yaşıyor.

28 yaşındaki golcü, çapraz bağ sakatlığını atlattıktan sonra bu sezon yalnızca 6 maçta şans bularak toplam 60 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

Teknik Direktör Andoni Iraola tarafından yedek kulübesine hapsedilen Enes Ünal'ın yeniden form yakalayabilmek ve milli takımın Dünya Kupası hedefine yardımcı olabilmek için ayrılık seçeneğini değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

Bugüne kadar Premier Lig'de forma giydiği 39 maçta 5 gol, 4 asistle mücadele eden Enes Ünal'ın kariyerinde dönüm noktası olan La Liga'ya geri dönmek istediği gelen bilgiler arasında.

İspanya'da özellikle Getafe'de oynadığı dönemde attığı gollerle adından söz ettiren milli forvetin eski kulübüne haber yolladığı konuşuluyor.

Iraola'nın ana planında yer almayan Enes Ünal'ın ayrılığına sıcak bakan Bournemouth'un tekliflere açık olduğu öğrenilirken iki kulüp arasında resmi pazarlıkların başlamasıyla birlikte transferin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

Enes Ünal'ın yeniden düzenli olarak forma giyip performansını yükseltmesi halinde; milli takım havuzunda kısıtlı bir santrfor rotasyonuyla farklı çözümler üretmek durumunda kalan Vincenzo Montella'nın da elini rahatlatması bekleniyor.

İtalyan teknik adamın, sakatlıkları dolayısıyla uzun süredir kullanamadığı ancak önemli bir oyuncu olarak gördüğü Enes Ünal'ın eski formuna kavuşmasını büyük bir sabırsızlıkla beklediği belirtiliyor.

Ay yıldızlı formayı özleyen Enes Ünal'ın da bu sebeple bir an önce Premier Lig'den ayrılıp düzenli şans bulabileceği bir takımda eski günlerine dönmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.