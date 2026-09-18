Alevlerin aldığı can, dinmeyen evlat acısı: Nazlıhan’ın ailesi bir kez daha yıkıldı

Nazlıhan’ın dayısı İsmet Avaz, "Söylenecek bir şey yok. Allah anne ve babası başta olmak üzere herkese sabır versin. Her şey ortada zaten. Sözün bittiği yer gerçekten. Daha iki gün önce birini gömdü bugün de diğer çocuğunu. Gerçekten çok ağır” diye konuştu.