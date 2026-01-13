Olay İstanbul Sarıyer ilçesinin Reşitpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahalle bakkalı Ali M., Veyis Baylan'a alkollü içecek ikram etti. İçeceği tüketen Baylan kısa süre sonra rahtsızlandı. 112'ye haber verilmesi üzerine Baylan'ın ikamet ettiği eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Baylan'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede rahatsızlığı artan Baylan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAKKAL TUTUKLANDI

Veyis Baylan'ın eşi Randa Baylan, polise verdiği ifadede eşinin, bakkalın verdiği alkollü içeceğin bir kısmını gündüz saatlerinde tükettiğini akşam ise rahatsızlandığını ifade etti.

Olayın ardından inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bakkal işleten Ali M.’yi gözaltına aldı. Ali M., verdiği ifadede, firmalar tarafından iş yerine gönderilen promosyon kutusunda bulunan alkollü içeceği Baylan’a verdiğini beyan etti.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan Ali M., “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Veyis Baylan’ın ölüm sebebinin netleşmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklendiği aktarıldı.