Partiden birçok önemli ismin katıldığı iftar organizasyonu büyük rezilliğe sahne oldu. AKP Kocaeli eski Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ile yeni yönetimin gençleri arasında tartışma çıktı. Eski başkan Özdemir, gençler tarafından dövüldü.

Kısa sürede büyüyen ve büyük bir rezilliğe sahne olan kavga, partililerin büyük çabasıyla sonlandı.

BU İLK DEĞİL, ARA SIRA OLUYOR

Geçen hafta da Aydın'da AKP İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel, Cumhuriyet Meydanı’nda birbirine girmişti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga karakolda bitmişti.

BİRÇOK İSİM KATILDI

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün katılımıyla gerçekleştirilen iftarda İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçelerin kadın kolları, gençlik kolları teşkilat başkanları ve yöneticileriyle partililer katıldı.