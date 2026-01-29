AKP'li Şamil Tayyar, ekonomik kriz ve enflasyonun altında ezilen emeklinin maaşının 20 bin lira olması sonrası partisini eleştirmeye devam ediyor.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, açlık sınırının altında maaş alan emekliler için partisini hedef aldı.

Tayyar, yaklaşık 17 milyon emeklinin, ekonomik zorluklar karşısında en çok bunalan kesim olduğuna vurgu yaparak, "Eğer bugün emeklilik sisteminde sorun varsa, EYT meselesinde olduğu gibi bunu biraz da biz bozduk" ifadelerini kullandı

"EMEKLİLERİN ÖFKESİ SANDIKTA HİROŞİMA ETKİSİ YAPAR"

Emeklilerin gelir sorunu hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan çözülmesi gerektiğini vurgulayan Tayyar, "AK Parti’nin bu tecrübesi vardır, Eğer, bu sorun aşılamazsa, emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar. Ayrıca, emeklilerin durumu, siyasi fantezi alanı değildir. Zorluklarını paylaşamıyorsak hiç olmazsa duygularıyla oynamayalım" dedi.

Tayyar, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Ekonomik zorluklar karşısında en çok bunalan kesimlerin ilk sırasında 17 milyon civarındaki emekliler yer alıyor. Bu öfkeli kitle, öyle kolay yatışacak gibi de gözükmüyor. Eğri oturup doğru konuşalım. Eğer bugün emeklilik sisteminde sorun varsa, EYT meselesinde olduğu gibi bunu biraz da biz bozduk. Kaldı ki 24 yıldır iktidarız. Siyaset, bahane bulma yeri değil, çözüm üretme adresidir. AK Parti 2002’de iktidara geldiğinde askeri vesayet, 2001 ekonomik krizi gibi yakın tarihin en ciddi sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Enkaz edebiyatı yapmadı, çözdü, çözdükçe güven arttı, arttıkça oylar yükseldi, 24 yıllık başarı hikayesi böyle başladı. Bugün şartlar ne kadar ağır olursa olsun, emeklilerin gelir sorunu hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan çözülmelidir. AK Parti’nin bu tecrübesi vardır, Eğer, bu sorun aşılamazsa, emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar. Ayrıca, emeklilerin durumu, siyasi fantezi alanı değildir. Zorluklarını paylaşamıyorsak hiç olmazsa duygularıyla oynamayalım."