ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Türkiye'de de endişe ile takip edilirken, iktidara beklenmedik eleştiri kendi içerisinden geldi. AKP eski Milletvekili Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı ve maddeler sıraladığı bir paylaşımla iktidara İran eleştirileri yöneltti. Külünk, Türkiye'nin önceliğinin "Kendi güvenliği, kendi sınırları ve kendi istikrarı" olduğunu vurgularken, Türkiye'nin ABD ve İsrial'in askeri müdahalesinin bir aracı olmaması gerektiğine işaret etti.

Külünk'ün paylaşımından öne çıkanlar şöyle:

Milletimiz;

İran karşıtı ve saldırgan cephede Türkiye’nin konumlandırılmak istenmesinden son derece rahatsızdır.

Özellikle şu söylemler dikkat çekmektedir:

➡️ İran’a yönelik uyarılar

➡️ “Yalnızlaşma” ve “koalisyon” vurguları

Ancak aynı netlikte,

❗ ABD ve İsrail’e karşı sert ve açık bir duruşun görülmemesi kamuoyunda rahatsızlık oluşturmaktadır.

❓ Kamuoyunun sorduğu kritik sorular

• Türkiye bu olası koalisyonun neresindedir?

• İran’a karşı kurulacak bir ittifakın parçası mı olacaktır?

• Türkiye, ABD–İsrail stratejilerine dahil mi edilmek istenmektedir?

⚖️ Türkiye’nin geleneksel duruşu nedir?

• Bölgesel savaşlara taraf olmak değil,savaşın dışında olmak,

• Denge kurmak ve gerilimi düşürmek,

• Barışı önceleyen bir aktör olarak hareket etmektir.

⚠️ Toplumdaki rahatsızlığın sebebi nedir?

• 15 Temmuz gibi ağır bir saldırı yaşanmıştır.

• Bazı Körfez ülkeleriyle aynı eksende görünme ihtimali sorgulanmaktadır.

• Türkiye’nin başka güçlerin planlarına dahil edilmesi endişe oluşturmaktadır.

🚫 Toplumun net beklentisi

• Türkiye, İran’la savaşa girmemelidir.

• ABD ve İsrail’in askerî planlarının parçası olmamalıdır.

• Öncelik her zaman:

➡️ Kendi güvenliğimiz

➡️ Kendi sınırlarımız

➡️ Kendi istikrarımız olmalıdır.

🧠 Devlet aklı neyi gerektirir?

• Şeffaflık

• Net ve açık duruş

• Kamuoyuna güven veren açıklamalar

- Son söz

Türkiye’nin gücü savaşa girmesinde değil,

savaşları engelleyebilmesindedir.

Bu vatan ve bu devlet,

her şeyden daha kıymetlidir.

ÖNCE VATAN

ÖNCE TÜRKİYE

MİLLET