A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 yenerek finale çıkmıştı.
Montella'ya 3 futbolcu oynatılmasın baskısı: Türkiye'den Kosova maçı öncesi kritik karar
Montella, Dünya Kupası yolundaki son maç olan Kosova karşılaşması öncesi bazı futbolcuların oynatılmaması yönünde baskı gördü. TFF'nin kararı netleşti. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Dünya Kupası bileti için salı akşamı 21.45'te Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Ay-yıldızlılarda, teknik direktör Vincenzo Montella takımı bu kritik karşılaşmaya hazırlıyor.
Özellikle kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen Montella’ya, bazı futbolcuları ilk 11’de oynatmaması yönünde yoğun baskı yapıldığı öne sürüldü.
3 FUTBOLCU İÇİN BASKI
Sözcü’ye göre Kosova maçında Montella’ya Samet Akaydın, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu’na görev vermemesi konusunda baskı yapılıyor.
TFF'DEN TAM YETKİ
Buna karşın Montella'nın baskıları umursamadığı, TFF’den tam yetki alan İtalyan çalıştırıcının Kosova analizlerini yaptıktan sonra ilk 11’ini belirleyeceği ifade edildi.
İYİLEŞİRSE MERİH DEMİRAL 11’E
İyileşmesi durumunda Merih Demiral’ın Samet Akaydın’ın yerine oynamasının olası olduğu, Ozan Kabak’ın da forma beklediği haber detayında yer aldı.
Montella’nın İsmail Yüksek’ten vazgeçmesi halinde ise Orkun Kökçü’ye şans verebileceği aktarıldı.
Barış Alper’in yerine ise Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın’ın hazır kıta olduğu belirtildi.
Montella'nın komutasındaki Türkiye, maçı kazanması halinde 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmış olacak.
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası, FIFA tarafından Kuzey Amerika’da düzenlenecek 23. Dünya Kupası olacak.
Organizasyonun ev sahipliğini ABD, Kanada ve Meksika üstlenecek ve turnuva 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.