CHP’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; inceleme yapılan ve sonunda soruşturma açılan AKP’li belediye mensuplarının tutuksuz yargılanması, bazı dosyaların ise hiç işleme alınmaması nedeniyle vatandaşların da suç duyurusunda bulunarak yargıyı harekete geçirmede önemli bir etken olacağı ileri sürüldü.

CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonlar kapsamında belediye başkanları ve belediye mensuplarının tutuklu yargılanmaları sürerken, AKP’li belediyelere yönelik inceleme ve soruşturmalarda tutuksuz yargılamaların ve soruşturmalarda ayrıca bazı dosyaların ise hiç işleme alınmamasının yarattığı çifte standart karşısında vatandaşın suç duyurusunda bulunarak yargıyı harekete geçirme stratejisi CHP’nin gündeminde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yargıya teslim ettiği ve suç duyurusunda bulunduğu dosyaların çık ciddi olduğuna dikkat çeken CHP genel merkezindeki kaynaklar; bu suç duyurularının soruşturmaya dönmesi için vatandaşın da dilekçe vermesi gerektiğini, toplumsal bir duyarlılık oluşması gerektiğini ileri sürüyor.

CHP’li belediyelerin hukuk kapsamında soruşturulmasına ve yargılanmasına karşı olmadıklarını dile getiren CHP’li kaynaklar, bir yandan mutlak butlan davası sürerken, diğer yandan belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen operasyonların siyasi amaç taşıdığının kendiliğinden ortaya çıktını ifade etti. Son günlerdeki seçim stratejisinin yanı sıra AKP belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiaları, gündeme alınmayan dosyalara ilişkin suç duyurularının kitleselleştirilmesine yönelik bir stratejinin hayata geçirilmesinin de gündemde olduğu kaydediliyor.