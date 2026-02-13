Bahçelievler Belediyesi, günlük bin kişiye hizmet verebilecek kapasite 4 çeşit yemek projesine "Semt Lokantası" ismini verdi. Semt Lokantası'nda 4 çeşit yemek 65 lira olurken, belediyenin kartına sahip olanlar için 55 liradan satılacak.

KENT LOKANTALIRINI KÜÇÜMSÜYORLARDI

AKP'li birçok Belediye Başkanı ve partili, İmamoğlu'nun Kent Lokantas projesini küçümseyerek eleştirilerde bulunuyordu. AKP'li Bahçelievler Belediyesi'nin bu projeyi kopyalayarak Semt Lokantası açması kamuoyunda "manidar" karşılandı.