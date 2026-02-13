Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, serbest oyuncu statüsünde bulunan Raheem Sterling’i kadrosuna dahil etti. Rotterdam temsilcisi, İngiliz oyuncuyla 2025/26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sterling, transferle ilgili olarak, “Yurtdışında oynamak benim için tamamen yeni bir meydan okuma ve bunu kucaklamaya hazırım. Başlamak için çok heyecanlıyım. Feyenoord’a bu süreçte gösterdikleri sabır ve profesyonellik için teşekkür ederim” dedi.

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie ise, “Raheem gibi kalibreli bir oyuncuyu kadromuza katmış olmamız harika bir başarı. Kariyeri zaten her şeyi anlatıyor: Maçın sonucunu değiştirebilecek yeteneklere sahip. Sezonun ikinci yarısında hedeflerimize ulaşırken takıma büyük katkı sağlayacağından eminim” ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Sterling kariyerinde Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giydi.