Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Kuramları ve Eleştirisi Anabilim Dalı için bir akademik kadro ilanı yayımladı. Ancak ilanda yer alan “Yörüklerin giyim-kuşamı üzerine çalışma yapmış olma” şartı, bilimsel yeterlilikten ziyade belirli bir adayı tarif ettiği gerekçesiyle liyakat tartışmalarını beraberinde getirdi.

EĞİTİM-İŞ: MEVZUATA VE EŞİTLİĞE AYKIRI

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, yapılan atamanın akademik etik ve hukuksal ilkelerle bağdaşmadığını söyledi. Birgün'ün haberine göre, Acar, ilandaki kriterlerin ana bilim dalının uzmanlık alanıyla doğrudan örtüşmediğini vurgulayarak "İlanda aranan spesifik kriterler, sanat eleştirisi disipliniyle doğrudan ilgili değildir. Akademik kadrolar kişisel referanslar veya dar kapsamlı özel çalışma alanları üzerinden değil, bilimsel yetkinlik temelinde belirlenmelidir." dedi.

PUANLAMA VE UYUMLULUK İDDİALARI GÜNDEMDE

Sadık Acar, yalnızca ilan şartlarını değil, atama sürecindeki teknik detayları da eleştirdi. Atanan adayın akademik çalışmalarının kadro alanıyla uyumlu olmadığını iddia eden Acar, başvuru dosyasındaki puanlamaların yürürlükteki akademik yükseltme ve atama kriterlerine uygun yapılmadığına dair ciddi şüpheler bulunduğunu öne sürdü.

AKADEMİK ETİK VURGUSU

Üniversitelerin bilimsel özerkliği ve fırsat eşitliği açısından bu tür ilanların sakıncalı olduğunu belirten sendika yetkilileri, akademik atamalarda liyakatin esas alınması çağrısında bulundu. Söz konusu iddiaların ardından üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.