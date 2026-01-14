Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nın çevresinde yer alan Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerindeki 679 parsellik tarım arazisi, 10 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile linyit madeni üretimine devam edilebilmesi için acele kamulaştırıldı.

Köylüler ve yerel yöneticiler, kararın köyleri, tarımı, su kaynaklarını ve yaşamı yok edeceğini vurgulayarak hukuki ve fiili mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Acele kamulaştırmayla her şeyini kaybettiğini ifade eden yaşlı bir teyze ise yaşanan bu duruma isyan etti.

'SUYUMUZU KESİP ÇÖL YAPACAKLAR BURAYI'

'Zeytinlerim cevizlerim her şeyim bir gecede gitti.' diyen yaşlı kadın şu ifadeleri kullandı:

Ben 80 yaşındayım nereye gideyim. Toprağımdan gitmeden Allah canımı alsın. İki yakaları bir araya gelmesin. Suyumuzu kesip çöl yapacaklar burayı. Sonra da bize nereye giderseniz gidin diyecekler. Bizim içimiz yanıyor. Ben çocuklarım için çalıştım. Ben zeytinlerime cevizlerime bakarken ağlıyordum. Bunların günahı onları umdurmaz inşallah.

AKBELEN'DE ZEYTİNLİKLERİ SÖKEN ŞİRKETE 700 MİLYON TL'LİK TEŞVİK

Öte yandan Akbelen Ormanı’nda kömür madeni için zeytinlikleri hedef alan şirketin ise devletten teşvik aldığı öğrenildi. Limak Holding ve IC İçtaş’ın ortaklığı olan YK Enerji’ye kömürden elektrik üretmesi için Türkiye Elektrik İletim AŞ’den (TEİAŞ) yüz milyonlarca lira aktarıldığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Akbelen Ormanı, dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin imzasıyla Muğla Milas’taki iki termik santraline kömür sağlamak amacıyla 2020 yılında Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye (YK Enerji) devredilmişti. 1 Mart 2022’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile ‘Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetleri’ kapsamında, Akbelen’de madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmişti. Bakanlığın bu kararının ardından 2021’den beri nöbet tutulan alanda bulunan ağaçların kesimi, 24 Temmuz 2023’te yeniden başlamış, köylüler ve çevrecilerin direnişine rağmen binlerce ağaç kesilmişti. Köylülerin eylemleri 7 yıldır devam ediyor.

Yakın zamanda İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık acele kamulaştırma kararı için 1600 tapunun Ankara’da olduğu yönünde bilgiler aldıklarını belirterek “Zeytinlikler talan edilecek. Kamulaştırma kararı çıkarsa köylerimizi terk etmek zorunda kalacağız. Milas neden sessiz, neden uyuyor? Bir araya gelmeliyiz, ortak ses çıkarmalıyız, her birinizin desteğine ihtiyacımız var” demişti.