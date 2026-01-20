Ekonomim'in haberine göre, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam yansıtılacak.
Zam öncesi akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI:
Benzin: 54.00 TL
Motorin: 54.86 TL
LPG: 29.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI:
Benzin: 53.83 TL
Motorin: 54.69 TL
LPG: 28.69 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da akaryakıt tabela fiyatları şöyle:
Benzin: 54.90 TL
Motorin: 55.94
LPG: 29.17 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
Benzin: 55.19 TL
Motorin: 56.20 TL
LPG: 29.09 TL