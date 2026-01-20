Ekonomim'in haberine göre, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam yansıtılacak.

Zam öncesi akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da akaryakıt tabela fiyatları şöyle:

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 55.94

LPG: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL