OLAYLAR
1337 - İngiltere Kralı III. Edward'ın, Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 116 yıl sürecek Yüz Yıl Savaşları başladı.
1571 - Osmanlı, Haçlı Donanması'na karşı İnebahtı Deniz Savaşında yenilerek yükselme döneminde ilk savaş kaybını yaşadı.
1737 - Yüksekliği 13 metreyi bulan dalgalar, Bengal'de (Hindistan) 300.000 kişinin ölümüne yol açtı.
1769 - İngiliz kâşif Kaptan Cook, Yeni Zelanda'yı keşfetti.
1806 - Karbon kağıdının patenti Birleşik Krallık'ta alındı.
1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk demiryolu hattı Massachusetts'te hizmete girdi.
1879 - Alman İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında İkili İttifak kuruldu.
1897 - Rusya'daki komünist Yahudi işçilerin derneği Bund kuruldu.
1913 - Amerikalı iş insanı Henry Ford, üretimde yürüyen bant tekniğini kullanmaya başladı.
1919 - Faaliyetini sürdüren en eski havayolu şirketi KLM, Hollanda'da kuruldu.
1920 - T.C. Resmî Gazete kuruldu.
1922 - Şile'nin (İstanbul) İngiliz işgalinden kurtuluşu.
1926 - İtalya'da Mussolini önderliğindeki Faşist Parti Devlet Partisi olduğunu açıkladı; her türlü muhalefet yasaklandı.
1928 - İstanbul'da tramvay işçileri greve başladı. Grev 8 gün sürdü.
1940 - Nazi Almanyası, Romanya'yı işgal etti.
1949 - Doğu Almanya kuruldu.
1950 - Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tibet'e girdi
1952 - Barkodun patenti alındı.
1954 - Suna Kan, Cenevre'de yapılan uluslararası keman yarışmasında birinci oldu.
1954 - Türkiye Komünist Partisi davası sonuçlandı. 131 sanık, 1 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
1959 - Sovyet uzay roketi Luna-3, Ay'ın görünmeyen yüzünün ilk fotoğraflarını çekti.
1960 - Nijerya, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.
1962 - Diyarbakır'ın Suriçi mevkii, "müze bölge" ilan edildi.
1963 - Flora kasırgası, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ni vurdu; 7190 kişi öldü.
1966 - 100 bini aşkın kişinin katıldığı bir anketin ardından, ilk Türk otomobiline "Anadol" adı verildi.
1967 - Nijerya'da Biafra iç Savaşında, Federal Kuvvetler tarafından Asaba Katliamı gerçekleşti.
1970 - Richard Nixon, Vietnam Savaşı'na son verecek beş maddelik barış önerisini açıkladı.
1971 - Michael Jackson, henüz 13 yaşındayken ilk teklisini ("Got to Be There") çıkardı.
1971 - Umman, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.
1977 - SSCB'nin 3. Anayasası ilan edildi.
1980 - Sol görüşlü Necdet Adalı ile sağ görüşlü Mustafa Pehlivanoğlu'nun idamıyla 12 Eylül Darbesi sonrası gerçekleşen 49 infazın ilki gerçekleşmiş oldu.
1982 - Toplamda 7485 kez sahne alacak Cats müzikali Broadway'de prömiyerini yaptı.
1985 - Achille Lauro adlı yolcu gemisi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyesi militanlarca kaçırıldı.
1987 - Fiji'de cumhuriyet ilan edildi.
1987 - Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) birleşerek, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) adını aldı.
1989 - 26. Altın Portakal Film Festivali'nde, "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmi 5 dalda ödül aldı.
1991 - Türkiye'nin Atina Büyük Elçiliği Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü öldürüldü. Saldırıyı 17 Kasım Örgütü üstlendi.
1993 - Toni Morrison, Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı.
1993 - Yusuf Bozkurt Özal liderliğinde, Yeni Parti adında siyasi bir parti kuruldu.
2001 - 11 Eylül saldırılarına yanıt olarak ABD, Terörizmle Savaş ilan etti ve Afganistan'ı bombalamaya başladı.
2002 - İsrail birliklerinin Gazze'de Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 14 Filistinli öldü, 110 kişi yaralandı.
2002 - Nobel Tıp Ödülü'nü, İngiliz bilim insanları Sydney Brenner ve John E. Sulston ile Amerikalı H. Robert Horvitz paylaştı.
2003 - Sinema oyuncusu Arnold Schwarzenegger, Kaliforniya Valisi seçildi.
2004 - Sina yarımadası bombalı saldırısı
2012 - Hugo Chavez, Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerini ölümünden önce son kez kazandı.
2015 - Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan ilk Türk oldu.
2023 - Hamas ve diğer birkaç Filistinli militan grup İsrail'e bir saldırı başlattı ve bu saldırıda çoğunluğu sivillerden oluşan yaklaşık 1.200 kişi öldürüldü.[1] Siviller ve askerler de dahil olmak üzere 240'tan fazla kişi rehin alındı.[2] Saldırı İsrail-Hamas savaşını başlattı.[3][4]
DOĞUMLAR
MÖ 13 - Julius Caesar Drusus, İmparator Tiberius'un ilk karısı Vipsania Agrippina'dan olan ilk ve tek oğlu (ö. 23)
1301 - Aleksandr Mihayloviç, Tver prensi ve Vladimir-Suzdal Knezliği knezi (ö. 1339)
1471 - I. Frederick, Danimarka Kralı (ö. 1533)
1573 - William Laud, İngiliz asıllı akademisyen ve din adamı (ö. 1645)
1728 - Caesar Rodney, Amerikalı politikacı ve hukukçu (ö. 1784)
1748 - XIII. Karl, İsveç Kralı (Ayrıca İsveç-Norveç arasında kurulan birliğin ilk Kralı) (ö. 1818)
1797 - Peter Georg Bang, Danimarka Başbakanı (ö. 1861)
1809 - Gaspare Fossati, İtalyan mimar (ö. 1883)
1810 - Fritz Reuter, Alman romancı (ö. 1874)
1841 - I. Nikola, Karadağ Kralı (ö. 1921)
1860 - Leonidas Paraskevopulos, Yunan kıdemli subay ve siyasetçi (ö. 1936)
1885 - Niels Bohr, Danimarkalı nükleer fizikçi ve atom bombasının mucitlerinden (ö. 1962)
1888 - Henry A. Wallace, 33. Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı (ö. 1965)
1896 - Paulino Alcántara, Filipin kökenli İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 1964)
1897 - Elijah Muhammed, Amerikalı dini lider (ABD'de Amerikan İslam Misyonu adlı Siyah hareketin önderi) (ö. 1975)
1900 - Heinrich Himmler, Alman politikacı ve SS lideri (ö. 1945)
1914 - Herman Keiser, Amerikalı golfçü (ö. 2003)
1917 - June Allyson, Amerikalı aktris (ö. 2006)
1921 - Red Adams, Amerikalı beyzbolcu (ö. 2017)
1922 - Martha Stewart, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2021)
1923 - Jean-Paul Riopelle, Kanadalı ressam (ö. 2002)
1925 - Feyyaz Berker, Türk iş insanı (ö. 2017)
1927 - R. D. Laing, İskoç psikiyatrist (ö. 1989)
1928 - Lorna Wing, İngiliz psikiyatr ve fizikçi (ö. 2014)
1931 - Desmond Tutu, Güney Afrikalı rahip ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 2021)
1931 - Ryuzo Hiraki, Japon millî futbolcu (ö. 2009)
1934 - Amiri Baraka, Afrikalı-Amerikalı yazar, şair ve aktivist (ö. 2014)
1934 - Ulrike Meinhof, Alman devrimci (ö. 1976)
1935 - Thomas Keneally, Booker Ödülü sahibi Avustralyalı romancı, oyun yazarı ve kurgudışı kitap yazarı
1939 - John Hopcroft, Amerikalı bilgisayar bilimcisi
1939 - Harry Kroto, 1996 Nobel Kimya Ödülü'nü Robert Curl ve Richard Smalley ile paylaşan Britanyalı kimyager (ö. 2016)
1940 - Nevzat Kösoğlu, Türk siyasetçi ve yazar (ö. 2013)
1943 - Ollie North, Siyasi yorumcu ve televizyon konuğu, askeri tarihçi
1944 - Donald Tsang, Hong Kong'un 2005 - 2012 yılları arasında baş yönetici ve yönetim kurulu başkanı
1950 - Doğan Hakyemez, Türk millî basketbolcu ve basketbol menajeri (ö. 2018)
1950 - Jakaya Kikwete, Tanzanyalı asker ve siyasetçi
1951 - Natsuo Kirino, Japon yazar
1951 - John Mellencamp, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve ressam
1952 - Ivo Gregurević, Hırvat aktör (ö. 2019)
1952 - Vladimir Putin, Rus siyasetçi ve Rusya Devlet Başkanı
1953 - Tico Torres, Amerikalı müzisyen, Bon Jovi'nin bateristi ve perküsyoncusu
1955 - Yo-Yo Ma, Çin asıllı Fransız ve Amerikan çellist ve söz yazarı
1956 - Brian Sutter, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve koç
1957 - Faruk Hadžibegić, Boşnak futbolcu
1957 - Jayne Torvill, İngiliz buz patenci
1959 - Brazo de Oro, Meksikalı Lucha libre tarzında güreşen profesyonel güreşçi (ö. 2017)
1959 - Simon Cowell, İngiliz televizyon yapımcısı
1963 - Orhan Erdem, Türk siyasetçi
1964 - Yavuz Bingöl, Türk müzisyen, türkücü, sinema ve dizi oyuncusu
1964 - Sam Brown, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
1964 - Daniel Savage, Amerikalı yazar, medya uzmanı, gazeteci ve LGBT topluluğu aktivisti
1966 - Tania Aebi, Amerikalı denizci ve yazar
1967 - Toni Braxton, Amerikalı şarkıcı
1968 - Thom Yorke, İngiliz müzisyen
1973 - Dida, Brezilyalı kaleci
1973 - Grigol Mgaloblishvili, Gürcü siyasetçi ve diplomat
1973 - Sami Hyypiä, Fin futbolcu
1974 - Bertuğ Cemil, Türk şarkıcı
1974 - Ruslan Nigmatullin, Rus millî futbolcu
1974 - Charlotte Perrelli, İsveçli şarkıcı ve oyuncu
1976 - Gilberto Silva, Brezilyalı millî futbolcu
1976 - Santiago Solari, Arjantinli eski orta saha oyuncusu
1978 - Alesha Dixon, İngiliz şarkıcı, dansçı, rapçi, oyuncu, sunucu ve model
1978 - Ersay Üner, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci
1979 - Aaron Ashmore, Kanadalı oyuncu
1979 - Shawn Ashmore, Kanadalı film ve televizyon oyuncusu
1979 - Selçuk Bayraktar, Türk mühendis ve iş adamı
1981 - Austin Eubanks, Amerikalı motivasyon konuşmacısı (ö. 2019)
1982 - Madjid Bougherra, Fransa doğumlu Cezayirli defans oyuncusu
1982 - Jermaine Defoe, İngiliz futbolcu
1984 - Toma Ikuta, Japon televizyon ve sahne oyuncusu
1984 - Simon Poulsen, Danimarkali millî futbolcu
1985 - Jana Khokhlova, Rus buz patenci
1986 - Gunnar Nielsen, Faroeli millî futbolcu
1986 - Bree Olson, Amerikalı porno yıldızı
1986 - Holland Roden, Amerikan oyuncu
1987 - Jeremy Brockie, Yeni Zelandalı millî futbolcu
1987 - Aiden English, Amerikalı profesyonel güreşçi
1988 - Diego Costa, Brezilya asıllı İspanyol millî futbolcu
1990 - Sebastián Coates, Uruguaylı millî futbolcu
1991 - Lay, Çinli rapçi, şarkıcı, söz yazarı, prodüktör, dansçı ve oyuncu
1996 - Lewis Capaldi, İskoç şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen
1998 - Trent Alexander-Arnold, İngiliz futbolcu
1998 - Semicenk, Türk müzisyen ve söz yazarı
1999 - Ferdi Erenay Kadıoğlu, Hollanda doğumlu Türk futbolcu
ÖLÜMLER
336 - Markus, 18 Ocak 336 ile 7 Ekim 336 arası papa (d. ?)
858 - Montoku, Japonya'nın 55. İmparatoru (d. 826)
1130 - Âmir, Fâtımî halifesi (d. 1096)
1242 - Juntoku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 84. imparatoru (d. 1197)
1571 - Müezzinzade Ali Paşa, Osmanlı denizci ve Kaptan-ı Derya
1620 - Stanisław Żółkiewski, Polonyalı asilzade (d. 1547)
1796 - Thomas Reid, 1710-1796 yılları arasında yaşamış olan İskoç filozof (d. 1710)
1849 - Edgar Allan Poe, Amerikalı yazar ve şair (d. 1809)
1894 - Oliver Wendell Holmes, Amerikalı yazar (d. 1809)
1896 - John Langdon Down, İngiliz doktor (d. 1828)
1896 - Louis-Jules Trochu, Fransız askeri lider ve politikacı (d. 1815)
1911 - John Hughlings Jackson, İngiliz nörolog (d. 1835)
1919 - Alfred Deakin, Avustralyalı politikacı (d. 1856)
1925 - Christy Mathewson, Amerikalı beyzbolcu (d. 1880)
1926 - Emil Kraepelin, Alman psikiyatrist (d. 1856)
1935 - George Ramsay, İskoç futbolcu ve teknik direktör (d. 1855)
1936 - Nikolay Nikolayeviç Durnovo, Rus dilbilimci, tarihçi ve filolog (d. 1876)
1939 - Harvey Williams Cushing, Amerikalı beyin ve sinir cerrahı (d. 1869)
1944 - Helmut Lent, Alman asker ve Nazi Almanyası'nda Luftwaffe'nin As Pilotu (gece avcısı olarak bilinen) (d. 1918)
1951 - Anton Philips, Hollandalı iş insanı ve Philips Electronics'in kurucusu (d. 1874)
1952 - Okada Keisuke, Japon İmparatorluk Donanması'nda amiral (d. 1868)
1959 - Mario Lanza, Amerikalı tenor (d. 1921)
1964 - Safiye Erol, Türk yazar (d. 1902)
1967 - Norman Angell, İngiliz ekonomist ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1873)
1980 - Mustafa Pehlivanoğlu, Türk ülkücü (12 Eylül Darbesi'nden sonra idam edilen ilk ülkücü) (d. 1958)
1980 - Necdet Adalı, Türk komünist (12 Eylül Darbesi'nden sonra idam edilen ilk komünist) (d.1958)
1983 - George Ogden Abell, UCLA da çalışmış gök bilimci Araştırmacı astronom, öğretim görevlisi (d. 1927)
1985 - Cemal Reşit Rey, Türk besteci, piyanist ve opera şefi (d. 1904)
1992 - Tevfik Esenç, Abhaz-Adige dillerinden biri olan Ubıhça'yı son konuşan kişi (d. 1904)
1993 - Wolfgang Paul, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1913)
1994 - Niels Kaj Jerne, Danimarkalı immünolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1911)
2001 - Roger Gaudry, Kanadalı bilim insanı (d. 1913)
2003 - Aysel Tanju, Türk sinema oyuncusu (d. 1939)
2004 - İsmet Ay, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1924)
2006 - Anna Politkovskaya, Rus gazeteci (d. 1958)
2010 - Milka Planinc, Hırvatistan'dan Yugoslav siyasetçi (d. 1924)
2011 - Ramiz Alia, Arnavutluk Devlet Başkanı (d. 1925)
2011 - George Baker, İngiliz oyuncu (d. 1931)
2013 - Patrice Chéreau, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1944)
2013 - Yuri Çurbanov, Sovyet siyasetçi (d. 1936)
2013 - Ovadia Yosef, İsrailli haham, siyasetçi (d. 1920)
2014 - Siegfried Lenz, Alman yazar (d. 1926)
2015 - Dominique Dropsy, Fransız eski futbolcu (d. 1951)
2015 - Harry Gallatin, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1927)
2015 - Elena Lucena, Arjantinli aktris (d. 1914)
2015 - Sennur Sezer, Türk şair ve yazar (d. 1943)
2015 - Gail Zappa, Amerikalı iş insanı ve şarkıcı Frank Zappa'nın eşi (d. 1945)
2015 - Jurelang Zedkaia, Marshall Adaları eski devlet başkanı ve politikacı (d. 1950)
2016 - Lüdmila İvanova, Rus oyuncu (d. 1933)
2016 - Martha Roth, İtalya doğumlu Meksikalı oyuncu (d. 1932)
2016 - Rebecca Wilson, Avustralyalı gazeteci, radyo ve tv sunucusu (d. 1961)
2017 - Vyaçeslav İvanov, Rus dilbilimci (d. 1929)
2017 - Washington SyCip, Çin asıllı Filipinli-Amerikalı hesap uzmanı ve yönetici (d. 1921)
2018 - René Bouin, Fransız siyasetçi (d. 1937)
2018 - Peggy McCay, Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (d. 1927)
2018 - Gibba, İtalyan animatör (d. 1924)
2018 - Oleg Pavlov, Rus romancı ve kısa öykü yazarı (d. 1970)
2018 - Celeste Yarnall, Amerikalı oyuncu (d. 1944)
2019 - Beppe Bigazzi, İtalyan yönetici, gazeteci, televizyon sunucusu ve yazar (d. 1933)
2020 - Mario Molina, Meksikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1943)
2021 - James Brokenshire, İngiliz hukukçu ve siyasetçi (d. 1968)
2021 - Eva Rönström, İsveçli jimnastikçi (d. 1932)
2022 - Brenda MacGibbon-Taylor, Kanadalı matematikçi, istatistikçi ve karar bilimcisi (d. 1944)
2022 - Susanna Mildonyan, Belçikalı arpist ve eğitimci (d. 1940)
2022 - Bill Nieder, Amerikalı gülle atma sporcusu (d. 1933)
2022 - Jure Robežnik, Sloven piyanist ve besteci (d. 1933)
2022 - Ivan Wolffers, Hollandalı yazar, hekim ve akademisyen (d. 1948)
2023 - Maruf el-Bahit, Macar siyasetçi ve eski Macaristan cumhurbaşkanı (d. 1947)
2024 - Recai Kutan, Türk siyasetçi (d. 1930)
2025 - Halid Bešlić, Bosnalı şarkıcı (d. 1953)
2025 - John Gurdon, İngiliz biyolog (d. 1933)