OLAYLAR

1337 - İngiltere Kralı III. Edward'ın, Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 116 yıl sürecek Yüz Yıl Savaşları başladı.

1571 - Osmanlı, Haçlı Donanması'na karşı İnebahtı Deniz Savaşında yenilerek yükselme döneminde ilk savaş kaybını yaşadı.

1737 - Yüksekliği 13 metreyi bulan dalgalar, Bengal'de (Hindistan) 300.000 kişinin ölümüne yol açtı.

1769 - İngiliz kâşif Kaptan Cook, Yeni Zelanda'yı keşfetti.

1806 - Karbon kağıdının patenti Birleşik Krallık'ta alındı.

1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk demiryolu hattı Massachusetts'te hizmete girdi.

1879 - Alman İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında İkili İttifak kuruldu.

1897 - Rusya'daki komünist Yahudi işçilerin derneği Bund kuruldu.

1913 - Amerikalı iş insanı Henry Ford, üretimde yürüyen bant tekniğini kullanmaya başladı.

1919 - Faaliyetini sürdüren en eski havayolu şirketi KLM, Hollanda'da kuruldu.

1920 - T.C. Resmî Gazete kuruldu.

1922 - Şile'nin (İstanbul) İngiliz işgalinden kurtuluşu.

1926 - İtalya'da Mussolini önderliğindeki Faşist Parti Devlet Partisi olduğunu açıkladı; her türlü muhalefet yasaklandı.

1928 - İstanbul'da tramvay işçileri greve başladı. Grev 8 gün sürdü.

1940 - Nazi Almanyası, Romanya'yı işgal etti.

1949 - Doğu Almanya kuruldu.

1950 - Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tibet'e girdi

1952 - Barkodun patenti alındı.

1954 - Suna Kan, Cenevre'de yapılan uluslararası keman yarışmasında birinci oldu.

1954 - Türkiye Komünist Partisi davası sonuçlandı. 131 sanık, 1 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

1959 - Sovyet uzay roketi Luna-3, Ay'ın görünmeyen yüzünün ilk fotoğraflarını çekti.

1960 - Nijerya, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1962 - Diyarbakır'ın Suriçi mevkii, "müze bölge" ilan edildi.

1963 - Flora kasırgası, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ni vurdu; 7190 kişi öldü.

1966 - 100 bini aşkın kişinin katıldığı bir anketin ardından, ilk Türk otomobiline "Anadol" adı verildi.

1967 - Nijerya'da Biafra iç Savaşında, Federal Kuvvetler tarafından Asaba Katliamı gerçekleşti.

1970 - Richard Nixon, Vietnam Savaşı'na son verecek beş maddelik barış önerisini açıkladı.

1971 - Michael Jackson, henüz 13 yaşındayken ilk teklisini ("Got to Be There") çıkardı.

1971 - Umman, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1977 - SSCB'nin 3. Anayasası ilan edildi.

1980 - Sol görüşlü Necdet Adalı ile sağ görüşlü Mustafa Pehlivanoğlu'nun idamıyla 12 Eylül Darbesi sonrası gerçekleşen 49 infazın ilki gerçekleşmiş oldu.

1982 - Toplamda 7485 kez sahne alacak Cats müzikali Broadway'de prömiyerini yaptı.

1985 - Achille Lauro adlı yolcu gemisi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyesi militanlarca kaçırıldı.

1987 - Fiji'de cumhuriyet ilan edildi.

1987 - Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) birleşerek, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) adını aldı.

1989 - 26. Altın Portakal Film Festivali'nde, "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmi 5 dalda ödül aldı.

1991 - Türkiye'nin Atina Büyük Elçiliği Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü öldürüldü. Saldırıyı 17 Kasım Örgütü üstlendi.

1993 - Toni Morrison, Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı.

1993 - Yusuf Bozkurt Özal liderliğinde, Yeni Parti adında siyasi bir parti kuruldu.

2001 - 11 Eylül saldırılarına yanıt olarak ABD, Terörizmle Savaş ilan etti ve Afganistan'ı bombalamaya başladı.

2002 - İsrail birliklerinin Gazze'de Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 14 Filistinli öldü, 110 kişi yaralandı.

2002 - Nobel Tıp Ödülü'nü, İngiliz bilim insanları Sydney Brenner ve John E. Sulston ile Amerikalı H. Robert Horvitz paylaştı.

2003 - Sinema oyuncusu Arnold Schwarzenegger, Kaliforniya Valisi seçildi.

2004 - Sina yarımadası bombalı saldırısı

2012 - Hugo Chavez, Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerini ölümünden önce son kez kazandı.

2015 - Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan ilk Türk oldu.

2023 - Hamas ve diğer birkaç Filistinli militan grup İsrail'e bir saldırı başlattı ve bu saldırıda çoğunluğu sivillerden oluşan yaklaşık 1.200 kişi öldürüldü.[1] Siviller ve askerler de dahil olmak üzere 240'tan fazla kişi rehin alındı.[2] Saldırı İsrail-Hamas savaşını başlattı.[3][4]

DOĞUMLAR

MÖ 13 - Julius Caesar Drusus, İmparator Tiberius'un ilk karısı Vipsania Agrippina'dan olan ilk ve tek oğlu (ö. 23)

1301 - Aleksandr Mihayloviç, Tver prensi ve Vladimir-Suzdal Knezliği knezi (ö. 1339)

1471 - I. Frederick, Danimarka Kralı (ö. 1533)

1573 - William Laud, İngiliz asıllı akademisyen ve din adamı (ö. 1645)

1728 - Caesar Rodney, Amerikalı politikacı ve hukukçu (ö. 1784)

1748 - XIII. Karl, İsveç Kralı (Ayrıca İsveç-Norveç arasında kurulan birliğin ilk Kralı) (ö. 1818)

1797 - Peter Georg Bang, Danimarka Başbakanı (ö. 1861)

1809 - Gaspare Fossati, İtalyan mimar (ö. 1883)

1810 - Fritz Reuter, Alman romancı (ö. 1874)

1841 - I. Nikola, Karadağ Kralı (ö. 1921)

1860 - Leonidas Paraskevopulos, Yunan kıdemli subay ve siyasetçi (ö. 1936)

1885 - Niels Bohr, Danimarkalı nükleer fizikçi ve atom bombasının mucitlerinden (ö. 1962)

1888 - Henry A. Wallace, 33. Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı (ö. 1965)

1896 - Paulino Alcántara, Filipin kökenli İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 1964)

1897 - Elijah Muhammed, Amerikalı dini lider (ABD'de Amerikan İslam Misyonu adlı Siyah hareketin önderi) (ö. 1975)

1900 - Heinrich Himmler, Alman politikacı ve SS lideri (ö. 1945)

1914 - Herman Keiser, Amerikalı golfçü (ö. 2003)

1917 - June Allyson, Amerikalı aktris (ö. 2006)

1921 - Red Adams, Amerikalı beyzbolcu (ö. 2017)

1922 - Martha Stewart, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2021)

1923 - Jean-Paul Riopelle, Kanadalı ressam (ö. 2002)

1925 - Feyyaz Berker, Türk iş insanı (ö. 2017)

1927 - R. D. Laing, İskoç psikiyatrist (ö. 1989)

1928 - Lorna Wing, İngiliz psikiyatr ve fizikçi (ö. 2014)

1931 - Desmond Tutu, Güney Afrikalı rahip ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 2021)

1931 - Ryuzo Hiraki, Japon millî futbolcu (ö. 2009)

1934 - Amiri Baraka, Afrikalı-Amerikalı yazar, şair ve aktivist (ö. 2014)

1934 - Ulrike Meinhof, Alman devrimci (ö. 1976)

1935 - Thomas Keneally, Booker Ödülü sahibi Avustralyalı romancı, oyun yazarı ve kurgudışı kitap yazarı

1939 - John Hopcroft, Amerikalı bilgisayar bilimcisi

1939 - Harry Kroto, 1996 Nobel Kimya Ödülü'nü Robert Curl ve Richard Smalley ile paylaşan Britanyalı kimyager (ö. 2016)

1940 - Nevzat Kösoğlu, Türk siyasetçi ve yazar (ö. 2013)

1943 - Ollie North, Siyasi yorumcu ve televizyon konuğu, askeri tarihçi

1944 - Donald Tsang, Hong Kong'un 2005 - 2012 yılları arasında baş yönetici ve yönetim kurulu başkanı

1950 - Doğan Hakyemez, Türk millî basketbolcu ve basketbol menajeri (ö. 2018)

1950 - Jakaya Kikwete, Tanzanyalı asker ve siyasetçi

1951 - Natsuo Kirino, Japon yazar

1951 - John Mellencamp, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve ressam

1952 - Ivo Gregurević, Hırvat aktör (ö. 2019)

1952 - Vladimir Putin, Rus siyasetçi ve Rusya Devlet Başkanı

1953 - Tico Torres, Amerikalı müzisyen, Bon Jovi'nin bateristi ve perküsyoncusu

1955 - Yo-Yo Ma, Çin asıllı Fransız ve Amerikan çellist ve söz yazarı

1956 - Brian Sutter, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve koç

1957 - Faruk Hadžibegić, Boşnak futbolcu

1957 - Jayne Torvill, İngiliz buz patenci

1959 - Brazo de Oro, Meksikalı Lucha libre tarzında güreşen profesyonel güreşçi (ö. 2017)

1959 - Simon Cowell, İngiliz televizyon yapımcısı

1963 - Orhan Erdem, Türk siyasetçi

1964 - Yavuz Bingöl, Türk müzisyen, türkücü, sinema ve dizi oyuncusu

1964 - Sam Brown, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1964 - Daniel Savage, Amerikalı yazar, medya uzmanı, gazeteci ve LGBT topluluğu aktivisti

1966 - Tania Aebi, Amerikalı denizci ve yazar

1967 - Toni Braxton, Amerikalı şarkıcı

1968 - Thom Yorke, İngiliz müzisyen

1973 - Dida, Brezilyalı kaleci

1973 - Grigol Mgaloblishvili, Gürcü siyasetçi ve diplomat

1973 - Sami Hyypiä, Fin futbolcu

1974 - Bertuğ Cemil, Türk şarkıcı

1974 - Ruslan Nigmatullin, Rus millî futbolcu

1974 - Charlotte Perrelli, İsveçli şarkıcı ve oyuncu

1976 - Gilberto Silva, Brezilyalı millî futbolcu

1976 - Santiago Solari, Arjantinli eski orta saha oyuncusu

1978 - Alesha Dixon, İngiliz şarkıcı, dansçı, rapçi, oyuncu, sunucu ve model

1978 - Ersay Üner, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1979 - Aaron Ashmore, Kanadalı oyuncu

1979 - Shawn Ashmore, Kanadalı film ve televizyon oyuncusu

1979 - Selçuk Bayraktar, Türk mühendis ve iş adamı

1981 - Austin Eubanks, Amerikalı motivasyon konuşmacısı (ö. 2019)

1982 - Madjid Bougherra, Fransa doğumlu Cezayirli defans oyuncusu

1982 - Jermaine Defoe, İngiliz futbolcu

1984 - Toma Ikuta, Japon televizyon ve sahne oyuncusu

1984 - Simon Poulsen, Danimarkali millî futbolcu

1985 - Jana Khokhlova, Rus buz patenci

1986 - Gunnar Nielsen, Faroeli millî futbolcu

1986 - Bree Olson, Amerikalı porno yıldızı

1986 - Holland Roden, Amerikan oyuncu

1987 - Jeremy Brockie, Yeni Zelandalı millî futbolcu

1987 - Aiden English, Amerikalı profesyonel güreşçi

1988 - Diego Costa, Brezilya asıllı İspanyol millî futbolcu

1990 - Sebastián Coates, Uruguaylı millî futbolcu

1991 - Lay, Çinli rapçi, şarkıcı, söz yazarı, prodüktör, dansçı ve oyuncu

1996 - Lewis Capaldi, İskoç şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen

1998 - Trent Alexander-Arnold, İngiliz futbolcu

1998 - Semicenk, Türk müzisyen ve söz yazarı

1999 - Ferdi Erenay Kadıoğlu, Hollanda doğumlu Türk futbolcu

ÖLÜMLER

336 - Markus, 18 Ocak 336 ile 7 Ekim 336 arası papa (d. ?)

858 - Montoku, Japonya'nın 55. İmparatoru (d. 826)

1130 - Âmir, Fâtımî halifesi (d. 1096)

1242 - Juntoku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 84. imparatoru (d. 1197)

1571 - Müezzinzade Ali Paşa, Osmanlı denizci ve Kaptan-ı Derya

1620 - Stanisław Żółkiewski, Polonyalı asilzade (d. 1547)

1796 - Thomas Reid, 1710-1796 yılları arasında yaşamış olan İskoç filozof (d. 1710)

1849 - Edgar Allan Poe, Amerikalı yazar ve şair (d. 1809)

1894 - Oliver Wendell Holmes, Amerikalı yazar (d. 1809)

1896 - John Langdon Down, İngiliz doktor (d. 1828)

1896 - Louis-Jules Trochu, Fransız askeri lider ve politikacı (d. 1815)

1911 - John Hughlings Jackson, İngiliz nörolog (d. 1835)

1919 - Alfred Deakin, Avustralyalı politikacı (d. 1856)

1925 - Christy Mathewson, Amerikalı beyzbolcu (d. 1880)

1926 - Emil Kraepelin, Alman psikiyatrist (d. 1856)

1935 - George Ramsay, İskoç futbolcu ve teknik direktör (d. 1855)

1936 - Nikolay Nikolayeviç Durnovo, Rus dilbilimci, tarihçi ve filolog (d. 1876)

1939 - Harvey Williams Cushing, Amerikalı beyin ve sinir cerrahı (d. 1869)

1944 - Helmut Lent, Alman asker ve Nazi Almanyası'nda Luftwaffe'nin As Pilotu (gece avcısı olarak bilinen) (d. 1918)

1951 - Anton Philips, Hollandalı iş insanı ve Philips Electronics'in kurucusu (d. 1874)

1952 - Okada Keisuke, Japon İmparatorluk Donanması'nda amiral (d. 1868)

1959 - Mario Lanza, Amerikalı tenor (d. 1921)

1964 - Safiye Erol, Türk yazar (d. 1902)

1967 - Norman Angell, İngiliz ekonomist ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1873)

1980 - Mustafa Pehlivanoğlu, Türk ülkücü (12 Eylül Darbesi'nden sonra idam edilen ilk ülkücü) (d. 1958)

1980 - Necdet Adalı, Türk komünist (12 Eylül Darbesi'nden sonra idam edilen ilk komünist) (d.1958)

1983 - George Ogden Abell, UCLA da çalışmış gök bilimci Araştırmacı astronom, öğretim görevlisi (d. 1927)

1985 - Cemal Reşit Rey, Türk besteci, piyanist ve opera şefi (d. 1904)

1992 - Tevfik Esenç, Abhaz-Adige dillerinden biri olan Ubıhça'yı son konuşan kişi (d. 1904)

1993 - Wolfgang Paul, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1913)

1994 - Niels Kaj Jerne, Danimarkalı immünolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1911)

2001 - Roger Gaudry, Kanadalı bilim insanı (d. 1913)

2003 - Aysel Tanju, Türk sinema oyuncusu (d. 1939)

2004 - İsmet Ay, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1924)

2006 - Anna Politkovskaya, Rus gazeteci (d. 1958)

2010 - Milka Planinc, Hırvatistan'dan Yugoslav siyasetçi (d. 1924)

2011 - Ramiz Alia, Arnavutluk Devlet Başkanı (d. 1925)

2011 - George Baker, İngiliz oyuncu (d. 1931)

2013 - Patrice Chéreau, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1944)

2013 - Yuri Çurbanov, Sovyet siyasetçi (d. 1936)

2013 - Ovadia Yosef, İsrailli haham, siyasetçi (d. 1920)

2014 - Siegfried Lenz, Alman yazar (d. 1926)

2015 - Dominique Dropsy, Fransız eski futbolcu (d. 1951)

2015 - Harry Gallatin, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1927)

2015 - Elena Lucena, Arjantinli aktris (d. 1914)

2015 - Sennur Sezer, Türk şair ve yazar (d. 1943)

2015 - Gail Zappa, Amerikalı iş insanı ve şarkıcı Frank Zappa'nın eşi (d. 1945)

2015 - Jurelang Zedkaia, Marshall Adaları eski devlet başkanı ve politikacı (d. 1950)

2016 - Lüdmila İvanova, Rus oyuncu (d. 1933)

2016 - Martha Roth, İtalya doğumlu Meksikalı oyuncu (d. 1932)

2016 - Rebecca Wilson, Avustralyalı gazeteci, radyo ve tv sunucusu (d. 1961)

2017 - Vyaçeslav İvanov, Rus dilbilimci (d. 1929)

2017 - Washington SyCip, Çin asıllı Filipinli-Amerikalı hesap uzmanı ve yönetici (d. 1921)

2018 - René Bouin, Fransız siyasetçi (d. 1937)

2018 - Peggy McCay, Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (d. 1927)

2018 - Gibba, İtalyan animatör (d. 1924)

2018 - Oleg Pavlov, Rus romancı ve kısa öykü yazarı (d. 1970)

2018 - Celeste Yarnall, Amerikalı oyuncu (d. 1944)

2019 - Beppe Bigazzi, İtalyan yönetici, gazeteci, televizyon sunucusu ve yazar (d. 1933)

2020 - Mario Molina, Meksikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1943)

2021 - James Brokenshire, İngiliz hukukçu ve siyasetçi (d. 1968)

2021 - Eva Rönström, İsveçli jimnastikçi (d. 1932)

2022 - Brenda MacGibbon-Taylor, Kanadalı matematikçi, istatistikçi ve karar bilimcisi (d. 1944)

2022 - Susanna Mildonyan, Belçikalı arpist ve eğitimci (d. 1940)

2022 - Bill Nieder, Amerikalı gülle atma sporcusu (d. 1933)

2022 - Jure Robežnik, Sloven piyanist ve besteci (d. 1933)

2022 - Ivan Wolffers, Hollandalı yazar, hekim ve akademisyen (d. 1948)

2023 - Maruf el-Bahit, Macar siyasetçi ve eski Macaristan cumhurbaşkanı (d. 1947)

2024 - Recai Kutan, Türk siyasetçi (d. 1930)

2025 - Halid Bešlić, Bosnalı şarkıcı (d. 1953)

2025 - John Gurdon, İngiliz biyolog (d. 1933)