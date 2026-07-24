Geçtiğimiz yıl meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir aşka yelken açan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yağtu, 48'inci yaş gününü Mısır'ın gözde tatil beldesi Hurgada'da kutladı.
Ahu Yağtu yeni yaşını sevgilisi Bora Cengiz ile Mısır'da kutladı
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, yeni yaşını sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte çıktığı Mısır tatilinde kutladı. Geçtiğimiz günlerde 90'lı yıllara ait küt saçlı, ince kaşlı nostaljik modellik fotoğrafıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez renkli tatil kareleriyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu.Kaynak: Diğer
SAHİLDE AT TURU VE HAVUZ KEYFİ
Bora Cengiz'in sevgilisi için hazırladığı romantik doğum günü organizasyonuyla başlayan tatil boyunca ikili keyifli anlar yaşadı.
Mısır sahilinde at binen, havuzun ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, doğum günü pastasıyla verdikleri pozları da takipçilerinin beğenisine sundu.
Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ahu Yağtu, paylaşımına "Muhteşem bir doğum günü ve harika bir tatildi. Teşekkürler" notunu ekledi.
Takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğraflar, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
AHU YAĞTU KİMDİR?
11 Temmuz 1978 tarihinde İzmir'de doğan Ahu Yağtu, çalışma hayatına model olarak başladı ve kısa sürede podyumların aranan isimlerinden biri haline geldi.
Podyum kariyerinin ardından oyunculuğa adım atan Yağtu; aralarında "Kardeşlerim", "Paramparça" ve "Kadın" gibi popüler yapımların da bulunduğu pek çok dizide canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edindi.
Oyunculuk ve modellik kariyerinin yanı sıra moda stilistliği ve gardırop danışmanlığı da yapan ünlü isim, 2012 yılında komedyen Cem Yılmaz ile evlenmiş ve bu evlilikten Kemal adında bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.
Çift, 2013 yılında yollarını ayırmıştır.