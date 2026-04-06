Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Ağaoğlu GYO) halka arz süreci tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 1-3 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen satışta toplam 176 milyon adet pay yatırımcılara sunuldu ve 3 milyar 713 milyon 600 bin TL büyüklüğe ulaşıldı.

Halka arzın detayları, elde edilen gelirin iki farklı kaynaktan oluştuğunu ortaya koydu. Şirketin sermaye artırımı kapsamında 105,65 milyon adet yeni pay ihraç edilirken, mevcut ortak Ali İbrahim Ağaoğlu da 70,35 milyon adet payını satışa sundu.

1,48 MİLYAR DOĞRUDAN ALİ AĞAOĞLU'NA GİTTİ

Belirlenen 21,10 TL’lik fiyat üzerinden yapılan hesaplamada, toplam gelirin önemli bir bölümünün ortak satışından geldiği görüldü. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyar 484 milyon TL’lik tutar doğrudan Ali Ağaoğlu’na giderken, şirketin kasasına giren net kaynak 2,23 milyar TL seviyesinde kaldı.

Böylece halka arzdan elde edilen toplam gelirin yaklaşık yüzde 40’ının şirket faaliyetleri yerine ortak satışına yöneldiği ortaya çıktı.

Uzmanlar, yüksek oranlı ortak satışı içeren halka arzların yatırımcılar açısından daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu tür yapılar, şirketin büyüme finansmanından ziyade mevcut ortakların nakde dönüşünü önceliklendirdiği şeklinde yorumlanabiliyor.