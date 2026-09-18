Maltepe’de bir inşaat alanında kesilen ağaç, sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, ağacın devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ağaç kesimi pahalıya patladı: 2 otomobil hurdaya döndü
İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir inşaat alanında önlem alınmadan kesilen dev ağaç, sokakta park halinde bulunan iki otomobilin üzerine devrildi.Kaynak: DHA
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İdealtepe Mahallesi Küçük Tur Yolu Sokak’ta bulunan inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında gerekli önlemler alınmadan kesilen ağaç, sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi.
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Olayda otomobillerde hasar meydana gelirken, ağacın araçların üzerine devrilme anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Görüntülerde kesim sırasında ağacın bir anda devrilerek park halindeki otomobillerin üzerine düştüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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