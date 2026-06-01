Yeniçağ Gazetesi
01 Haziran 2026 Pazartesi
Afra Saraçoğlu A.B.İ'den neden ayrıldı? Sessizliğini ilk kez bozdu

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı A.B.İ dizisinden ayrılma kararı alan Afra Saraçoğlu, sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken diziye neden veda ettiğini ilk kez açıkladı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren A.B.İ dizisinde yeni sezon öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İkinci sezon onayını alan yapımda hem senaryoda hem de oyuncu kadrosunda değişiklikler gündeme gelirken, sezon finali öncesi gelen ayrılık haberi izleyicileri şaşırttı.

Dizide Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun sezon sonunda projeye veda edeceği öğrenildi.

Daha önce diziyle ilgili yöneltilen sorular karşısında verdiği tepkilerle gündem olan oyuncu, bu kez ayrılık kararının perde arkasını anlattı.

Kanye West konserinde görüntülenen Saraçoğlu, A.B.İ dizisinden ayrılma nedenine ilişkin soruya, "Bir süre dinlenmek istiyorum. Çok keyifli ve güzel bir çalışma dönemi geçirdim. OGM ile yine başarılı bir projede yer aldık. Karakterimin hikayesi tamamlandı. Bu nedenle diziden ayrıldım. Şimdi biraz dinlenip kendime zaman ayıracağım" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, bir gazetecinin "Sözleşmeniz baştan itibaren tek sezonluk muydu?" sorusuna ise kısa ve net bir şekilde, "Evet, başından beri bu şekilde planlanmıştı" cevabını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
