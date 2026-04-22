Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk'te yaptığı açıklamada AK Partili belediyelere operasyon yapılabileceğinin sinyalini verdi. Toplumda en çok eleştirilen konulardan birisinin operasyonların sadece CHP'li belediyelere yapılıyor olmasına karşın Gürlek, "AK Partili belediyelere operasyon yapılmaması, yapılmayacağı anlamına gelmez" dedi.

Akın Gürlek'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

AK Partili belediyelere operasyon yapılmamış olması yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim için parti önemli değildir. AK Parti-CHP, başka parti de olabilir. Savcılık, partilere göre hareket etmez

AK Parti ve MHP'li belediye yöneticileri hakkında da soruşturmalar yapıldığını ve bu soruşturmalarda mahkumiyet kararlarının verildiğini söyleyen Gürlek, "Savcılığın parti ayırmadan işlem yaptığını" savundu.