İktidara yakın Dilipak, bugünkü köşe yazısında Erdoğan sonrası dönem için ismi geçen Hakan Fidan ve Bilal Erdoğan'ın içeriden birileri tarafından zayıflatılmaya çalışılabileceğini yazdı. Dilipak, "Oyumuzu satmayalım kafamızı kiraya vermeyelim" dedi. Dilipak'ın yazısı "Erdoğan'a uyarı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Dilipak'ın köşe yazısından öne çıkan kısım şöyle:

Dikkat edelim, kişi ve topluluk olarak ihtirasla istenen her şey zor bir imtihana dönüşür. Biz Allah (cc)den hayırlı olanı isteyelim. Bu anlamda bazan o ısrarlı istekler, sonradan pişman olacağımız dua ile istenen bir belaya dönüşebilir. Dikkat edelim, kızımıza damat seçerken de, oğlumuza gelin seçerken de , işinize yönetici seçerken de, bu kriterlere dikkat edelim. Muhtar seçerken de, belediye seçiminde, genel seçimde de, vakıf, dernek, oda, sendika, Koop. seçimlerinde de buna dikkat edelim Oy’umuzu satmayalım, kafamızı birilerine kiraya vermeyelim. Aksi halde Allah (cc) işlerinizi sarp dağlara sardırır, üstünüze pislik yağdırır. Dünya hayatınızda da, ahiret hayatınızda da rezil rusvay olursunuz. Bu kurallara uyarsanız dünyada da, ahirette de şerefli ve izzetli bir hayat sizi bekliyor.