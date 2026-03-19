Avrupa Birliği (AB), İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirerek operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarının ciddi insani sonuçlara yol açtığı ve bölgedeki çatışmayı daha da derinleştirme riski taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, “İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarını durdurması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

AB, Lübnan’daki mevcut insani tablonun zaten kritik seviyede olduğunu hatırlatarak, saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğine dikkat çekti. Bu rakamın ülke nüfusunun yaklaşık dörtte birine denk geldiği belirtildi.

Açıklamada, sivillerin çatışmalarda en ağır bedeli ödediği vurgulanırken, aralarında 100’den fazla çocuğun da bulunduğu yaklaşık 900 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

AB ayrıca Hizbullah’ın eylemlerini de eleştirerek, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) dahil olmak üzere tüm hedeflere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması çağrısı yapıldı.

Birliğin açıklamasında, Lübnan ile İsrail arasında doğrudan müzakerelerin başlatılmasının önemine dikkat çekilirken, tarafların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararını uygulaması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusunun son haftalarda Lübnan’a yönelik hava ve kara operasyonlarını artırdığı, saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı bildirildi.