ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor

Şu anda yıllar sürebilen gazeteci vizesi ise 240 güne kadar uzatılabilecek. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler, yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula geçmelerini de yasaklıyor.