Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor

ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor

ABD'de yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazetecilere yönelik vize süreleri değişiyor. Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemeyle vize süreçlerinde daha sıkı kurallar devreye girecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor - Resim: 1

ABD'de Donald Trump yönetimi, yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazeteciler için vize sürelerini kısaltmak yeni adımlar atıyor.

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ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor - Resim: 2

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan kurallara göre bu düzenlemeler, resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

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ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor - Resim: 3

VİZE SÜRELERİ KISALIYOR

NTV’nin haberine göre, yeni düzenleme F (uluslararası öğrenciler), J (kültürel değişim programıyla ülkeye gidenler) ve I (yabancı medya mensupları) vizeleri için sabit bir süre belirliyor. Bu kapsamda öğrenci ve değişim vizelerinin süresi 4 yıldan uzun olmayacak.

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ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor - Resim: 4

Şu anda yıllar sürebilen gazeteci vizesi ise 240 güne kadar uzatılabilecek. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler, yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula geçmelerini de yasaklıyor.

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ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor - Resim: 5

Yeni kurala göre vize sahipleri Amerika'da kalmak istiyorlarsa ya uzatma başvurusunda bulunmaları ya da yurt dışına çıkıp ülkeye yeniden giriş yapmaları gerekecek.

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ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor - Resim: 6

MEZUNİYET SONRASI 30 GÜN SÜRE

Öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ABD'den ayrılmaları için tanınan sürede de değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeyle bu süre 60 günden 30 güne iniyor.

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ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor - Resim: 7

Trump yönetimi, 2024 yılında 1,8 milyondan fazla öğrenci vizesi başvurusu yapıldığına ve bunun da bir önceki yıla göre yüzde 11 daha fazla olduğuna dikkat çekiyor.

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ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor - Resim: 8

Amerika'da 2023-2024 mali yılında ise 500 binden fazla değişim öğrencisine ve 37 bin 300 medya mensubuna vize verildi. Giderek artan rakamların daha kapsamlı bir tarama süreci gerektirdiği vurgulanıyor.

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ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor - Resim: 9

ABD'Lİ BAKANDAN AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, "Yıllar boyunca yabancı öğrenciler ABD'ye süresiz kabul edildi ve bu da binlerce kişinin ABD'den ayrılmamak için sürekli derslere kaydolarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD’den milyonları etkileyecek vize kararı: Süreler kısalıyor - Resim: 10

Mullin, vize sürelerine getirilen yeni kısıtlamalarla yabancı öğrencilerin "eğitimlerini tamamlamak ve ülkelerine dönmek" olan asıl amaçlarına odaklanmalarının hedeflendiğini belirtti.

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