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Kaynak: AA

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, ABD’nin İsrail’e Gazze Şeridi’ne ilişkin taleplerin yer aldığı bir belge sunduğu öne sürüldü. Belgede yer alan maddelerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı doğrultusunda İsrail’e baskı unsuru taşıdığı ifade edildi.

ABD’nin, söz konusu belgeye ilişkin İsrail’den yazılı onay beklediği iddia edilirken, iki ülkeden de konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

SİLAHSIZLANMA ŞARTI OLMADAN YENİDEN İMAR

Belgede en dikkat çeken başlıklardan biri, Hamas silahsızlandırılmasa bile Gazze’de yeniden yapılanma sürecinin devam ettirilmesi oldu. Bu kapsamda İsrail’in, bölgede su, elektrik ve diğer temel altyapı projelerine izin vermesi isteniyor.

Ayrıca Gazze’de yaşayanların 2026 yılı sonuna kadar “Barış Konseyi” yönetimindeki bölgelere taşınması planlanıyor.

YENİ YÖNETİM MODELİ VE ULUSLARARASI GÜÇ PLANI

Belgeye göre Gazze’de teknokrat bir hükümet kurulması, merkezi bir karargah oluşturulması ve “Uluslararası İstikrar Gücü” için üsler inşa edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca Avrupa Hastanesi’nin yeniden inşası, inşaat malzemeleri ve tıbbi ekipman girişine izin verilmesi ve hastaneye ulaşım için özel koridor oluşturulması da şartlar arasında yer alıyor.

VERGİ, İLETİŞİM VE AF DÜZENLEMELERİ

İsrail’den, Filistin yönetiminin Gazze’ye ait vergi gelirlerini “Barış Konseyi”ne devretmesi ve kurulacak teknokrat yönetimi “egemen bir yapı” olarak tanıması talep ediliyor.

Bunun yanı sıra Gazze’de şu an yasak olan 4G altyapısının açılması ve silah bırakanlara şartlı af getirilmesi de belgede yer alan maddeler arasında bulunuyor.

SAVAŞ SEÇENEĞİ MASADAN MI KALKIYOR?

Haberde, söz konusu belgenin ABD’nin İsrail’e Gazze’de yeniden savaş seçeneğinin artık gündemde olmadığı mesajını verdiği şeklinde yorumlandığı aktarıldı. Buna göre, Hamas silah bırakmasa bile alternatif bir yönetim modelinin teşvik edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Gazze için “Barış Konseyi”, “Gazze Ulusal Yönetim Komitesi” ve “Uluslararası İstikrar Gücü” gibi geçiş yapıları ise daha önce Beyaz Saray tarafından duyurulmuştu.