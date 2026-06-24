Yeniçağ Gazetesi
24 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Kritik iddia: 'Yapay zeka modeli güvenlik açıkları buldu'

Kritik iddia: 'Yapay zeka modeli güvenlik açıkları buldu'

Anthropic firmasının geliştirdiği yapay zeka modelinin, ABD hükümetinin en hassas bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarını "saatler içinde" tespit ettiği iddia edildi.

Kaynak: AA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kritik iddia: 'Yapay zeka modeli güvenlik açıkları buldu' - Resim: 1

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği modelin, ABD hükümetinin üst düzey hassas bilgileri içeren bilgisayar sistemlerinde güvenlik açıkları tespit ettiği iddia edildi.

1 7
Kritik iddia: 'Yapay zeka modeli güvenlik açıkları buldu' - Resim: 2

The Associated Press (AP) ajansına konuşan yetkili, yapay zeka şirketi Anthropic ile ABD'deki istihbarat servislerinin işbirliğinde güvenlik testi yürütüldüğünü iddia etti.

2 7
Kritik iddia: 'Yapay zeka modeli güvenlik açıkları buldu' - Resim: 3

İsmi açıklanmayan yetkili, bu testin, "dünyanın kritik öneme sahip yazılımlarını" Anthropic'in geliştirdiği Mythos modelinin "kamu güvenliği, ulusal güvenlik ve ekonomide yol açabileceği ciddi olumsuz etkilerden koruma" amacıyla yapılan denemeler kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

3 7
Kritik iddia: 'Yapay zeka modeli güvenlik açıkları buldu' - Resim: 4

Test sırasında Mythos modelinin, ABD hükümetinin üst düzey hassas bilgileri içeren bilgisayar sistemlerinde saatler içinde bazı güvenlik açıkları bulduğunu belirten yetkili, bu tespitin, sisteme eşit sürede sızabilme anlamına gelmediği iddiasında bulundu.

4 7
Kritik iddia: 'Yapay zeka modeli güvenlik açıkları buldu' - Resim: 5

Demokrat Senatör Mark Warner da 11 Haziran'da Senatodaki bir oturumda, bu testlere işaret ederek "Bu araç, neredeyse tüm gizli sistemlerimize girdi. Haftalar değil, saatler içinde." demişti.

5 7
Kritik iddia: 'Yapay zeka modeli güvenlik açıkları buldu' - Resim: 6

ABD yönetimi ise 13 Haziran'da Anthropic'in geliştirdiği "Fable 5" ve "Mythos 5" yapay zeka modellerine "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yabancı hükümetler, şirketler ve bireylerin erişimini yasaklama kararı almıştı.

6 7
Kritik iddia: 'Yapay zeka modeli güvenlik açıkları buldu' - Resim: 7

Bunun üzerine Anthropic, gelişmiş yapay zeka modellerini tüm kullanıcılar için devre dışı bırakmıştı.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro