Kaynak: AA

ABD'de, 40 yaşındaki St. Petersburg sakini David Sartin, Jr., bu yılın başlarında yüksek kaliteli silikon bir "yaşlı adam" maskesi kullanarak gerçekleştirdiği banka soygunlarının ardından tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Sartin'in 24 Ağustos’ta Largo kentinde ve 15 Eylül’de memleketi St. Petersburg’da iki ayrı bankayı soymakla suçlandığı belirtildi. Zanlının, geçmişteki cezasından ders çıkarmayıp aynı sıra dışı yönteme tekrar başvurması dikkat çekti.

İddianamede yer alan bilgilere göre şüpheli, her iki soygunda da vezneye yaşlı adam kılığıyla yaklaştı ve boya paketi içermeyen nakit paraları istedi.

Taktığı silikon maskeyle 80 yaşında bir adamın kılığına bürünen soyguncu böylece 2 bankayı soymayı başardı. Ancak polis sonunda gerçeği öğrendi.

Gözaltına alınan zanlının arkasında bıraktığı ipuçları, kolluk güçlerinin titiz takibi sonucu birer birer gün yüzüne çıkarıldı. Güvenlik kamerası kayıtları ve yetkililerin tespitlerine göre, ilk soygunda şık bir mavi takım elbise giyen David Sartin, Jr., dikkat çekmemek için aracını yakındaki bir benzin istasyonuna bıraktı. Ardından bisikletine atlayarak bankaya yönelen zanlı, veznedarı tehdit ederek 2 bin 900 doları gasp etti. Şüpheli, bankadan çıkarken veznedara "Tekrar görüşürüz" dedi.

BOYAYLA İZ SİLME PLANI İŞE YARAMADI

İkinci eyleminde de benzer bir yöntem izleyen zanlı, evinden araçla ayrıldıktan kısa süre sonra bisikletini indirirken kameralara yakalandı. Bu soygunu da 2 bin 554 dolarla tamamlayan Sartin, izini kaybettirmek için akıl almaz bir yola başvurdu. Ertesi gün aracının beyaz olan tavanını sprey boyayla siyaha boyayarak görünümünü değiştirmeye çalışan zanlı, adım adım kendisini takip eden federal yetkililerin gözünden kaçamadı.

Şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonlar, planın detaylarını gözler önüne serdi. Sartin’in evinde yapılan aramalarda; ilk olayda kullanılan bisiklet, şık mavi takım elbise ve siyah çanta ele geçirildi. Zanlının kiraladığı depoyu basan yetkililer ise sırt ve laptop çantalarının içine gizlenmiş adeta bir "soygun kiti" ile karşılaştı. Burada; güvenlik kameralarına yansıyan gri sakallı silikon yaşlı adam maskesi, kalın çerçeveli gözlükler, tavan boyama işleminden kalan siyah sprey izli iş eldivenleri, sahte bir tabanca ve soygunda giyilen kıyafetler bulundu.

GÜNLÜĞÜ BULUNDU

Sartin'in zaman zaman konakladığı bir diğer adreste yapılan aramalarda ise olay yaratacak detaylara ulaşıldı. İkinci bir protez maskenin yanı sıra, zanlının 2021 yılında kaleme aldığı tespit edilen çarpıcı bir günlük bulundu. "Tanrı'nın En İyi Dostu Bir Banka Soyguncusudur! Henry Amca Hırsız Polis, Bir Banka Soyguncusunun Gözünden Dünya" başlığını taşıyan bu günlüğün sayfalarından birinde, elinde maske tutan bir figür çizimi ve yanında "Yüzüm Henry Amca'yı tutuyor, ona bakıyor, Yüz Yüze" şeklinde el yazısı bir not yer aldığı bildirildi.

Sartin'in karıştığı son eylemler, zanlının geçmişindeki kabarık suç dosyasını da yeniden gündeme taşıdı. Şüphelinin Florida’daki soygunları gerçekleştirdiği sırada; 2016 yılında Teksas eyaletinde imza attığı beş ayrı banka soygunu nedeniyle aldığı mahkûmiyet kapsamında şartlı tahliye altında olduğu öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Sartin’in 2016’daki eylemlerinde de birebir aynı yaşlı adam maskesini ve Florida’daki kaçışında kullandığı aracın aynısını tercih ettiği belirtildi. Zanlının bu suçlardan dolayı federal cezaevinde 10 yılı aşkın süre hapis yattığı kaydedildi.

SUÇ GEÇMİŞİ 2008'E KADAR UZANIYOR

İncelemeler, 40 yaşındaki Sartin’in kılık değiştirerek soygun yapma tutkusunun çok daha eskiye dayandığını ortaya koydu. Zanlının henüz 2008 yılındayken bir suç ortağıyla birlikte Cadılar Bayramı maskeleri ve çeşitli kostümler kullanarak bir bankayı soymaya kalkıştığı, bu teşebbüsü nedeniyle de federal mahkemece mahkûm edildiği aktarıldı.