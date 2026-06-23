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Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları sıralamasında önemli bir değişim yaşandı. Çin'in geliştirdiği LineShine adlı süper bilgisayar, uluslararası TOP500 listesinde birinci sıraya yükselerek ABD'nin uzun süredir devam eden üstünlüğünü geride bıraktı.

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Uluslararası Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı'nda (ISC) açıklanan son TOP500 listesine göre, Çin'in Shenzhen kentinde bulunan LineShine sistemi dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak kayıtlara geçti.

ABD'NİN LİDERLİĞİ SONA ERDİ

1993 yılından bu yana yayımlanan ve küresel teknoloji yarışının önemli göstergelerinden biri kabul edilen TOP500 listesinde Çin, 2017'den sonra ilk kez yeniden zirveye çıktı. Daha önce listenin başında bulunan ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki El Capitan sistemi ise ikinci sıraya geriledi.

LineShine'ın saniyede 2,2 exaflop seviyesinde sürdürülebilir işlem gücüne ulaştığı açıklandı. Bu performans, sistemi dünyanın en yüksek hesaplama kapasitesine sahip platformu haline getirdi.

YERLİ İŞLEMCİLERLE DİKKAT ÇEKTİ

LineShine'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise tamamen Çin tasarımı işlemciler kullanılarak geliştirilmiş olması oldu. Uzmanlar, bu gelişmenin Çin'in ileri teknoloji alanlarında dışa bağımlılığı azaltma hedefi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu değerlendiriyor.

Her ne kadar zirve Çin'e geçmiş olsa da ABD listenin üst sıralarındaki ağırlığını korumaya devam ediyor. İlk dört sıradaki sistemlerin üçü ABD'de bulunurken, Almanya'daki JUPITER Booster sistemi de ilk beş içinde yer aldı.

Çin'in elde ettiği bu başarı, yapay zekâ, çip teknolojileri ve yüksek performanslı hesaplama alanlarında Washington ile Pekin arasında süren rekabetin yeni bir aşamaya taşındığı şeklinde yorumlanıyor.