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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Beyaz Saray ile Kongre arasındaki askeri yetki tartışmalarında kritik bir karara imza attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Haziran'da kabul edilen savaş yetkileri düzenlemesine yönelik sert eleştirilerinin ardından, Washington'ın İran'a karşı askeri güç kullanımını sınırlandırmayı öngören bir diğer karar tasarısı Senato barajına takıldı.

Washington Post gazetesinin aktardığı bilgilere göre, senatörler, Trump'ın askeri yetkilerinin sınırlandırılmasına karşı sergilediği net tutumun hemen arkasından benzer içerikteki yeni bir tasarıyı oylamak üzere sandık başına gitti.

Demokrat Senatör Tim Kaine tarafından hazırlanan ve Kongre'nin resmi onayı bulunmadığı takdirde ABD Silahlı Kuvvetlerinin İran'a karşı konuşlandırılmasını ya da askeri güç kullanılmasını engellemeyi hedefleyen yasa tasarısı, gerçekleştirilen oylamada gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Söz konusu düzenleme, 47 senatörün olumlu görüş bildirmesine karşın, 50 senatörün olumsuz oy kullanması neticesinde reddedildi.

KONGREDEKİ GEREKÇE İRAN İLE MÜZAKERE SÜRECİ

Başkan Donald Trump’ın daha önce onaylanan tasarıya yönelik gösterdiği tepki, Cumhuriyetçi kanatta karşılık buldu. Rand Paul gibi önde gelen Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Tahran yönetimi ile yürütülen diplomatik temasları ve "İran ile müzakere sürecini" gerekçe göstererek yasa tasarısının aleyhinde oy kullandı. Cumhuriyetçiler, bu tür bir kısıtlamanın Washington'ın elini zayıflatabileceğini savunarak tasarıya karşı durdu.

KONGRENİN SAVAŞ İLAN ETME YETKİSİ TARTIŞILIYOR

Söz konusu yasa tasarısıyla Kongre, ABD Anayasası'nın kendisine verdiği "savaş ilan etme" konusundaki asli yetkilerinin ağırlığını koymayı amaçlıyordu. Belgenin gerekçesinde, Pentagon'un yasal bir yetkilendirme olmaksızın İran'a yönelik herhangi bir askeri harekatta bulunmasının önüne geçilmesinin ve yürütmenin askeri adımlarının denetlenmesinin hedeflendiği vurgulanmıştı.