ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki molla rejimine askeri müdahale olabileceğini ifade etti.

Trump, İran'daki protestoları yakından takip ettiklerini ve İslam Cumhuriyeti'nin 2022'deki Mahsa Amini protestolarından sonra ülkedeki en büyük eylemlerin üçüncü haftasına girerken olası ‘müdahale’ seçeneklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Trump, Mar-a-Lago'daki evinden Washington'a dönerken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'daki gösterilere ilişkin, “Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da konuyu inceliyor ve biz de bazı çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz. Bir karar vereceğiz” dedi.

Molla rejiminin uyguladığı internet kesintisini aşabileceklerini belirten ABD Başkanı, “İran’da internet erişimini sağlayabiliriz. Elon Musk ile bu konuyu görüşeceğim” ifadelerini kullandı.