İran’da 28 Aralık'ta ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Protestolarda yüzlerce İranlı hayatını kaybederken İran rejiminden yeni bir hamle geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, rejim destekçilerini sokağa davet etti.

Gazeteci Nevzat Çiçek'in aktardığına göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-İran halkının tüm kesimlerini, yarın düzenlenecek olan genel halk mitinglerine/gösterilerine geniş ve kararlı bir şekilde katılmaya çağırıyor; vatanın güvenliğini savunanların fedakarlıklarını takdirle karşılıyoruz.

-ABD ve Siyonist rejimle bağlantılı isyancıların ve teröristlerin işlediği suçların sonu, tıpkı geçmiş yıllardaki fitne olaylarında olduğu gibi yenilgidir.

-Trump, Batı'nın desteğiyle ve Netanyahu ile koordinasyon halinde, İran'da terör eylemleri ve isyanlar gerçekleştirmek üzere kiralık teröristleri silahlandırmış ve yönlendirmiştir.

-İran halkı, geniş çaplı kitlesel katılımıyla ABD ve Siyonist rejim liderlerine ezici bir darbe indirecektir.

-Yarın İran'ın tüm kentlerinde yönetime destek gösterileri yapılacak.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani: Yabancı bağlantılı kişilere en sert şekilde müdahale etmeye hazırız

-Sevgili milletimiz bilinçli olmalıdır: Düşmanlar, savaş boyunca milletin gücünün ve zaferinin kaynağı olan unsurları hedef almıştır.

-İsyancıların saldırıları, İran’ın ulusal ve dini kimliğine ait sembollere odaklanıyor. Örneğin İslam Cumhuriyeti bayrağını yakıyorlar, 2020 yılında ABD tarafından suikasta uğratılan İran’ın en üst düzey anti-terör komutanı General Kasım Süleymani’nin heykellerine saldırı girişimlerinde bulunuyorlar.

-Amaçları ulusal gururu kırmak. Ayrıca kutsal Kur’an’ı yakıyor, camileri hedef alıyorsunuz. Bu saldırılar, ülkemizin temel güç kaynaklarını zayıflatmaya yönelik bir çabadır.

-Şiddetin ekonomik sorunlardan kaynaklandığı iddialarını kabul etmiyorum. Ekonomik sorunu olan biri bir mağazayı yağmalamaz. Bu eylemler halkımıza hizmeti aksatıyor ve ekonomik reformla ilgisi yok.

-Yabancı bağlantılı unsurların da bu süreçte etkili olduğunu biliyoruz. İsrailli yetkililer, İran içinde belirli unsurları kullanarak İslam Cumhuriyeti’ni hedef alma stratejisi izliyor. Bu sabotajlar, ekonomik protestonun çok ötesinde amaçlar taşıyor.

-Güvenlik güçlerimiz isyanların baş aktörlerini belirledi; bazıları tutuklandı, diğerleri yakında gözaltına alınacak. G3 tüfekleri, tabancalar ve diğer silahları içeren vakalar açığa çıkarıldı. Bu durum, eylemlerin önceden planlandığını ve silahların taşınması ile dağıtımının organize edildiğini gösteriyor.

-Ayrıca askeri ve kolluk merkezlerini ele geçirme girişimleri, iç çatışma çıkarmaya ve yabancı müdahale için zemin hazırlamaya yönelikti. Ancak güvenlik güçlerimizin hazırlığı sayesinde bu girişimler şimdiye kadar başarısız oldu.”