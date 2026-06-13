Kaynak: Haber Merkezi

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, ABD ile İsrail arasında istihbarat paylaşımını zorunlu hale getirmeyi amaçlayan yasa tasarısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürdeniz, Türkiye'nin NATO kapsamında Kürecik Radarı üzerinden paylaştığı bilgilerin İsrail'e de ulaştığını göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE GÖZ ARDI ETMEMELİ"

Gürdeniz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ancak Türkiye zaten Kürecik Radarı üzerinden NATO ile paylaştığı tüm bilgilerin İsrail'le de paylaşıldığını göz ardı etmemelidir."

"BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN KAPATMALIYDI"

Kürecik Radar Üssü'nün faaliyetlerine de değinen Gürdeniz, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki eylemleri nedeniyle farklı bir tutum alması gerektiğini savunarak şunları söyledi: "Aslında Türkiye İsrail'in yaptığı soykırım nedeniyle başlangıçtan itibaren Kürecik Radarını kapatmalıydı. Ancak NATO üyeliği paralelinde bunu yapmıyor."

"KAPATMASI KAÇINILMAZ OLUR"

ABD ile İsrail arasındaki istihbarat paylaşımının yasal zorunluluk haline gelmesi durumunda Türkiye'nin yeni bir karar almak zorunda kalacağını öne süren Gürdeniz, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: "Diğer yandan ABD İsrail'le kanunlaşmış böylesi bir zorunlu istihbarat paylaşımı sürecine girerse Türkiye'nin Kürecik'i kapatması kaçınılmaz olur."