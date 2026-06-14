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Kaynak: DHA

Olay, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı’nda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kişi, deniz kıyısında kıyafet ve kişisel eşyalar görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 'Bir kişinin denizde boğulmuş olabileceği' yönünde gelen ihbar üzerine polis ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Denizde ve kıyıda arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık bir saat sonra eşyaların suda yüzen Hakan B.'ye ait olduğunu belirledi. Profesyonel yüzücü olduğu belirlenen Hakan B., kıyıya çıkarak eşyalarını aldı