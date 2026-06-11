Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Ardan Zentürk, İsrail ile ABD’nin İran’a karşı yaptığı saldırılar ve İran’ın bu konuda yaptığı geri bildirimler hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İSRAİL VE AMERİKA ARASINDA ÇATLAK

İsrail’in ABD’yi dinlemediğini belirten Zentürk, “Trump’a rağmen İsrail İran’a karşı saldırı yaptı. Bu geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle Lübnan konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında patlak vermiş olan çatlağın, derin bir fay hattına doğru yönelmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.

İsrail’in pazartesi günü gerçekleştirdiği saldırıların Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’yu arayarak pazar gecesi İran’ın füze saldırısına hemen misilleme yapmaması yönünde uyarması ve “Tüm kararları ben veriyorum, o Netanyahu kararları vermiyor” dediği zamandan birkaç saat sonra yaşandığını hatırlatan Zentürk, “Tahran, İsfahan, Karaj ve Tebriz’de patlamalar oldu. İran Devrim Muhafızları, İsrail’in saldırısında havadan fırlatılan balistik füzeler kullandığını belirttiler. Tahran Havalimanı uçuşlara kapandı. Irak’ın kuzeyi, Kürt yönetiminin hava sahası tamamen kapatıldı ve böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Şimdi bu durum esasında çok enteresan bir tartışmanın da patlak vermesine neden oldu. Çünkü İsrail medyası, İsrail’e yapılmış olan bir saldırıya misillemeyle cevap verilmemesi yönündeki Amerikan baskısını, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’la birlikte İsrail’in elini kolunu bağlama operasyonu olarak değerlendirdi” sözlerini sarf etti.

‘NETANYAHU AMERİKA’YA GÜVENMİYOR’

Benyamin Netanyahu’nun Amerikan başkanından gelen emirleri pek hoş karşılamadığını belirten Zentürk, “İran önceden uyardığı gibi Kuzey İsrail’e yaklaşık 10 füze fırlattı. Bu füzeler can kaybına yol açmadı ancak büyük paniğe neden oldu. Meğerse bu dönem zarfında hastanelerdeki ameliyathaneler yer altına taşınmıştı. Hemen bütün ekipler ameliyathanelerine geçti. Okullar tatil edildi. İsrail’de ciddi bir füze paniği yaşandı. Şimdi Barak Ravid diye bir muhabir var; Yahudi asıllı, Axios’ta çalışıyor. Trump onu çok seviyor ve ona şöyle demiş: “Şimdi Bibi’yi arayacağım, Netanyahu’yu, ve ona misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Her biri kendi eğlencesini yaşadı. İsrail saldırısını yaptı, İran saldırısını yaptı. Başka bir saldırıya ihtiyacımız yok.” Sonra da Netanyahu’yla konuşmuşlar.Netanyahu açısından zor bir durum. Yani Amerika’ya güvenmiyor, Amerikan başkanına güvenmiyor. Neden? Çünkü Amerikan başkanı her şart altında mutlaka bir anlaşma yapmaya çalışıyor” dedi.

‘TRUMP, BU SAVAŞTAN KURTULMAK İSTİYOR’

Anlaşmanın taslağı ortaya çıktıkça İsrail’in gerginliğinin daha da artmaya başladığını belirten Zentürk, “Çünkü taslaklarda İsrail’in elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağına yönelik bir rota yok. İsrail’in uranyum zenginleştirme programına dair de bir güvence yok. İsrail diyor ki: “Biz nereye gidiyoruz? Keşke bombalamasaydık buraları.” Tabii, yıllarca Bill Clinton’dan bu yana bütün başkanlar İran’ı bombalamayı reddetmişti. Bu Trump’ı buldular, yaptılar.Şimdi görülen şu ki, ortada yaşanan bu tartışma esas olarak İsrail’in çok güvendiği hava kuvvetleri ve balistik füze sistemleriyle sahip olduğu caydırıcılık gücünü de İran karşısında zor duruma getiriyor.Pazar gecesi Netanyahu’nun Trump’ın İsrail’in karşı saldırısına yönelik muhalefetini aşmaya boşuna çalıştığı, Amerika’nın Netanyahu’nun yakın gelecekte misilleme saldırısı emri vermeyeceğine inandığını ifade ediyorlardı. Ancak kısa süre sonra anlaşıldı ki ilk raporlar gerçeği tam yansıtmıyormuş. Çünkü sonuç itibarıyla İsrail kalktı, bütün şehirlere vurdu. Şimdi bu bir kopuş. Çünkü Trump’ın şu anda en korktuğu şey müzakere masasının dağılması. Çünkü Pakistan mekik diplomasisini sürdürüyor, işin içine kısmen Çin de girmiş durumda. Trump gerçekten her şart altında bu savaştan kurtulmakta kararlı görünüyor” ifadelerini kullandı.

Zentürk, İran ile İsrail ittifakının yavaş yavaş sona erdiğini belirtti.