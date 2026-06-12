OLAYLAR
1550 - Finlandiya'nın başkenti Helsinki kuruldu.
1826 - Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.
1898 - Filipinler, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1908 - Tokat'ta sel felaketi yaşandı. 459 bina zarar gördü, 223 kişi öldü.
1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya geçti.
1921 - Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı Aleksandros, Başbakanı Venizelos ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.
1924 - Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu açıldı.
1925 - İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.
1932 - Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti.
1935 - Bolivya ve Paraguay, Gran Chaco bölgesinde üç yıldır sürdürdükleri Chaco Savaşı'na bir antlaşmayla son verdi.
1940 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Başkanlığında toplanan Hükûmet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.
1940 - II. Dünya Savaşı: 54 bin kişiden oluşan İngiliz ve Fransız Birlikleri, Manş Denizi sınırında Saint-Valery-en-Caux'da, Alman Generalfeldmarschall Erwin Rommel'in ordularına teslim oldu. Alman Birlikleri, Paris'e doğru ilerlemeye devam etti.
1941 - Çanakkale açıklarında bir Fransız ticaret gemisi torpillenerek batırıldı. Geminin mürettebatı kurtarılarak İstanbul'a getirildi.
1947 - Büyük Doğu dergisi, Mahkeme kararıyla 4 ay kapatıldı.
1948 - 1956 yılına kadar Macaristan Halk Cumhuriyeti'nde iktidar olan Macar İşçi Partisi kuruldu.
1957 - Kırşehir yeniden il yapıldı.
1958 - Ankara'da Kıbrıs için yapılan mitinge, 150 binden fazla kişi katıldı.
1960 - Geçici Anayasa açıklandı. TBMM'nin bütün hak ve yetkileri, Geçici Anayasa gereğince Millî Birlik Komitesi'ne verildi.
1966 - Keban Barajı'nın temeli atıldı.
1967 - Sovyetler Birliği, uzay aracı "Venera 4" Venüs gezegenine yolladı.
1967 - ABD'de ırklar arası evliliği yasaklayan yasalar tamamen lağvedildi.
1968 - İstanbul Üniversitesi, Deniz Gezmiş önderliğinde öğrenciler tarafından işgal edildi.
1971 - Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
1974 - Hükûmet, Ataş Rafinerisi'ni devletleştireceğini açıkladı.
1975 - Yunanistan, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyeliği için resmen başvurdu.
1982 - 12 Eylül Darbesi'nin 17. idamı: 3 Şubat 1976'da kan davası sebebiyle kahve basıp bir kişiyi 5 kurşunla öldüren Şahabettin Ovalı idam edildi.
1984 - Urfa'nın adı, "Şanlıurfa" olarak değiştirildi.
1984 - Foto Muhabirleri Derneği kuruldu.
1986 - Ahmet Altan'ın "Sudaki İz" adlı romanı "muzır" bulundu. Altan ve yayımcısı Erdal Öz hakkında dava açıldı.
1986 - Haydar Dümen'in "Cinsel Yaşam 2" adlı kitabı toplatıldı.
1987 - Birleşik Krallık'ta genel seçim yapıldı. Margaret Thatcher önderliğinde Muhafazakârlar 3. kez seçimi kazandı.
1988 - Ankara'da 15 dakika esen 80 kilometre hızındaki rüzgâr ve şiddetli yağmur, arkasında 14 ölü bıraktı.
1989 - Bulgaristan'dan göç eden Türklerin sayısı 90 bin kişiyi buldu.
1990 - Rusya resmen bağımsızlığını ilan etti.
1994 - Boeing 777, Paine Field'den kalkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
2000 - Türkiye'nin ilk uzay kampı, "Uzay Kampı Türkiye" açıldı.
2002 - TOFAŞ Kuş Serisi'nin üretimini sonlandırdı.
2004 - Yeni Zelanda'da bir evin tepesine düşen 1,3 kg ağırlığında kondrit tipinden bir gök taşı evde büyük hasara yol açtı, ama can kaybına neden olmadı.
2005 - Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na ilk petrol verildi.
2007 - Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın Başkanı Tülay Tuğcu emekliye ayrıldı.
2009 - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.
2011 - Türkiye'de 2011 TBMM Milletvekilliği genel seçimleri yapıldı.
2014 - Irak'taki Speicher katliamında IŞİD, 1.566 Şii Irak Hava Kuvvetleri askeri öğrencisini öldürdü. Bu, tarihin en kanlı ikinci terör saldırısı ve IŞİD tarafından gerçekleştirilen en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.
2016 - Orlando, Florida'daki bir gey bara düzenlenen saldırıda 49 kişi öldü, 53 kişi yaralandı. Saldırgan Omar Mateen, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü.
DOĞUMLAR
950 - Reizei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 63. imparatorudur (ö. 1011)
1107 - Gaozong, Çin'in Song Hanedanı'nın 10. imparatorudur (ö. 1187)
1519 - I. Cosimo, Floransa Dükalığıın II. Dükü ve Toskana Büyük Dükalığının ise I. Büyük Düküdür (ö. 1584)
1819 - Charles Kingsley, İngiliz yazar (ö. 1875)
1827 - Johanna Spyri, İşviçreli yazar (ö. 1901)
1859 - Prens Leopold, Brabant Dükü, Belçika kralı II. Leopold'un oğlu ve Belçika tahtının vârisi (ö. 1869)
1890 - Egon Schiele, Avusturyalı ressam (ö. 1918)
1892 - Djuna Barnes, Amerikalı modernist yazar (ö. 1982)
1897 - Anthony Eden, Britanyalı siyasetçi (ö. 1977)
1899 - Fritz Albert Lipmann, Alman asıllı Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1986)
1908 - Otto Skorzeny, Alman SS askeri (ö. 1975)
1909 - Ali Tantâvi, Suriyeli bilim insanı (ö. 1999)
1910 - Füreyya Koral, Türk seramik sanatçısı (ö. 1997)
1915 - David Rockefeller, Amerikalı bankacı ve iş insanı (ö. 2017)
1924 - George H. W. Bush, ABD'nin 41. Başkanı (ö. 2018)
1926 - Norval White, Amerikalı mimar, tarihçi ve profesör (ö. 2009)
1929 - Anne Frank, Yahudi kızı (günlüğüyle Nazi zulmünü açığa çıkartan) (ö. 1945)
1930 - Adolf Born, Çek ressam, karikatürist ve çizgi film yapımcısı (ö. 2016)
1930 - Otto Schenk, Avusturyalı oyuncu ve tiyatro yönetmeni (ö. 2025)
1930 - Stole Aranđelović, Sırp sinema oyuncusu (ö. 1993)
1931 - Rodney William Whitaker, Amerikalı yazar (ö. 2005)
1934 - Rika Bruins, Hollandalı Olimpiyat yüzücüsü (ö. 2025)
1941 - Chick Corea, İspanyol kökenli Amerikalı caz piyanisti (ö. 2021)
1941 - Roy Harper, İngiliz müzisyen
1943 - Sennur Sezer, Türk şair ve yazar (ö. 2015)
1950 - Oğuz Abadan, Türk müzisyen
1951 - Andranik Markaryan, Ermeni politikacı (ö. 2007)
1953 - Muhammed Rıza Serşar; araştırmacı, edebiyat eleştirmeni, romancı ve yazar
1958 - Barry Michael Cooper, Amerikalı gazeteci, senarist, yazar, yapımcı ve yönetmen (ö. 2025)
1960 - Angela Ahrendts, Amerikalı iş insanı
1965Gela Dumbadze, Gürcü bürokrat ve siyasetçi
Gwen Torrence, Amerikalı atlet
1969 - Heinz-Christian Strache, Avusturyalı politikacı
1973 - Victor Ikpeba, Nijeryalı futbolcu
1974 - Jason Mewes, Amerikalı aktör
1976 - Antawn Jamison, Amerikalı basketbolcu
1976 - Thomas Sørensen, Danimarkalı eski millî kaleci
1979 - Burcu Kaya Koç, Türk voleybol hakemi ve haber spikeri
1979 - Evrim Akın, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu
1979 - Diego Milito, Arjantinli eski millî futbolcu
1979 - Robyn, İsveçli müzisyen
1979 - Earl Watson, Amerikalı Basketbolcu
1980 - Denis Monastırski, Ukraynalı avukat, siyasetçi ve Ukrayna İçişleri Bakanı (ö. 2023)
1981 - Adriana Lima, Brezilyalı model
1982 - Diem Brown, Amerikalı sunucu ve gazeteci (ö. 2014)
1983 - Anja Rubik, Polonyalı model
1983 - Christine Sinclair, Kanadalı futbolcu
1984 - Bruno Soriano, eski İspanyol futbolcu
1985 - Dave Franco, Amerikalı oyuncu
1986 - Mario Casas, İspanyol oyuncu
1986 - Sergio Rodríguez, İspanyol millî profesyonel basketbolcu
1988 - Eren Derdiyok, İsviçreli millî futbolcudur
1988 - Mauricio Isla, Şilili millî futbolcu
1990 - Umut Gündoğan, Türk futbolcu
1990 - Jrue Holiday, Amerikalı profesyonel basketbolcu
1990 - Cemal Kütahya, Türk hentbolcu (ö. 2023)
1992 - Philippe Coutinho, Brezilyalı millî futbolcu
1994 - Don Toliver, Amerikalı rapçi
1995 - Furkan Soyalp, Türk futbolcu
1995 - Ezgi Dilik, Türk voleybolcu
1995 - Sun Qiaolu, Çinli aktris ve model (ö. 2021)
ÖLÜMLER
816 - III. Leo, Katolik Kilisesi'nin 27 Aralık 795 - 12 Haziran 816 arasında Papa (d. 750)
1124 - Hasan Sabbah, Haşhaşiler tarikatının kurucusu (d. 1050'ler)
1144 - Zemahşerî, İranlı İslam bilgini (d. 1075)
1772 - Marc-Joseph Marion du Fresne, Fransız kâşif (d. 1724)
1816 - Pierre Augereau, Fransız mareşal ve Yüksek meclis üyesi (d. 1757)
1840 - Gerald Griffin, İrlandalı yazar (d. 1803)
1841 - Konstantinos Nikolopoulos, Yunan besteci, arkeolojist ve filolojistdir (d. 1768)
1912 - Frédéric Passy, Fransız ekonomist ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1822)
1932 - Theo Heemskerk, Hollandalı Devrimci-karşıtı politikacı (d. 1852)
1937 - Mikhail Tukhachevsky, Sovyet mareşal ve Kızıl Ordu'nun Genelkurmay Başkanı (d. 1893)
1937 - Mariya Ulyanova, Rus kadın devrimci (d. 1878)
1946 - Hisaichi Terauchi, II. Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri mareşali (d. 1879)
1968 - Helbert Read, İngiliz şair ve eleştirmen (d. 1893)
1969 - Aleksandr Deyneka, Sovyet-Rus ressam, grafik sanatçısı ve heykeltıraş (d. 1899)
1972 - Edmund Wilson, Amerikalı yazar, eleştirmen ve deneme yazarı (d. 1895)
1978 - Guo Moruo, Çinli yazar, şair, siyasetçi, senaryo yazarı, tarihçi, arkeolog ve antik yazı uzmanı (d. 1892)
1980 - Masayoshi Ōhira, Japon siyasetçi (d. 1910)
1982 - Karl von Frisch, Avusturyalı etolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1886)
1983 - Clemens Holzmeister, Avusturyalı mimar ve tasarımcı (d. 1886)
1983 - Norma Shearer, Kanadalı oyuncu (d. 1902)
1987 - Suavi Koçer, Türk şair ve yazar (d. 1909)
1994 - Menahem Mendel Schneerson, Rusya İmparatorluğu doğumlu Amerikalı Ortodoks Yahudi hahamı (d. 1902)
1996 - Tolga Aşkıner, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1942)
1997 - Bulat Okucava, Gürcü-Ermeni asıllı Sovyet müzisyen, şair ve yazar (d. 1924)
1998 - John Gutmann, Alman asıllı Amerikalı fotoğraf ve resim sanatçısı (d. 1905)
2003 - Gregory Peck, Amerikalı aktör (d. 1916)
2005 - Álvaro Cunhal, Portekizli komünist siyasetçi (d. 1912)
2006 - György Ligeti, Macar-Avusturyalı müzik bestecisi ve müzik öğretmeni (d. 1923)
2008 - Şener Koltuk, Türk deneme pilotu (d. 1951)
2009 - Félix Malloum, Çadlı asker ve siyasetçi (d. 1932)
2011 - Laura Ziskin, Amerikalı film yapımcısı (d. 1950)
2012 - Henry Hill, Amerikalı gangster (d. 1943)
2012 - Elinor Ostrom, Amerikalı siyaset bilimci ve ekonomist (d. 1933)
2012 - Pahiño, İspanyol eski millî futbolcu (d. 1923)
2012 - Sabri Ülker, Türk sanayici ve iş insanı (Ülker Grubu'nun kurucusu) (d. 1920)
2015 - Rick Ducommun, Kanadalı oyuncu ve senarist (d. 1952)
2015 - Sümer Tilmaç, Türk oyuncu (d. 1948)
2015 - Antoni Pitxot, İspanyol ressam (d. 1934)
2016 - Michu Meszaros, Macar asıllı Amerikalı cüce oyuncu, sirk sanatçısı ve dublör (d. 1939)
2016 - Janet Waldo, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1920)
2017 - Piotr Andrejew, Polonyalı film yönetmeni ve senarist (d. 1949)
2017 - Sam Beazley, Britanyalı oyuncu (d. 2016)
2017 - Fernando Martínez Heredia, Kübalı siyasetçi (d. 1939)
2017 - Charles P. Thacker, Amerikalı öncü bilgisayar tasarımcısı (d. 1943)
2019 - Philomena Lynott, İrlandalı yazar ve iş insanı (d. 1930)
2019 - Sylvia Miles, Amerikalı oyuncu (d. 1924)
2020 - Ali Hadi Muhsin, Iraklı profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1967)
2020 - Ricky Valance, Galli pop şarkıcısı (d. 1936)
2020 - Perfecto Yasay Jr., Filipinli siyasetçi (d. 1947)
2021 - Dennis Berry, Amerikalı-Fransız film yönetmeni, aktör ve senarist (d. 1944)
2021 - Igor Zhelezovski, Sovyet-Belaruslu sürat patencisi (d. 1963)
2022 - Philip Bennett, Galli ragbi birliği oyuncusu (d. 1948)
2022 - Sylvie Granger, Fransız modern tarihçi (d. 1955)
2022 - Philip Baker Hall, Amerikalı karakter oyuncusu (d. 1931)
2022 - Heidi Horten, Avusturyalı bir milyarder ve sanat koleksiyoncusuydu (d. 1941)
2022 - Vĕslav Michalik, Çek siyasetçi ve fizikçi (d. 1963)
2023 - Silvio Berlusconi, İtalyan siyasetçi ve Başbakan (d. 1936)
2024 - Jerry West, Amerikan eski basketbolcusu (d. 1938)
2025 - Barbara Siciliano, İtalyan voleybolcu (d. 1972)