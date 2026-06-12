OLAYLAR

1550 - Finlandiya'nın başkenti Helsinki kuruldu.

1826 - Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.

1898 - Filipinler, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1908 - Tokat'ta sel felaketi yaşandı. 459 bina zarar gördü, 223 kişi öldü.

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya geçti.

1921 - Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı Aleksandros, Başbakanı Venizelos ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.

1924 - Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu açıldı.

1925 - İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.

1932 - Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti.

1935 - Bolivya ve Paraguay, Gran Chaco bölgesinde üç yıldır sürdürdükleri Chaco Savaşı'na bir antlaşmayla son verdi.

1940 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Başkanlığında toplanan Hükûmet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.

1940 - II. Dünya Savaşı: 54 bin kişiden oluşan İngiliz ve Fransız Birlikleri, Manş Denizi sınırında Saint-Valery-en-Caux'da, Alman Generalfeldmarschall Erwin Rommel'in ordularına teslim oldu. Alman Birlikleri, Paris'e doğru ilerlemeye devam etti.

1941 - Çanakkale açıklarında bir Fransız ticaret gemisi torpillenerek batırıldı. Geminin mürettebatı kurtarılarak İstanbul'a getirildi.

1947 - Büyük Doğu dergisi, Mahkeme kararıyla 4 ay kapatıldı.

1948 - 1956 yılına kadar Macaristan Halk Cumhuriyeti'nde iktidar olan Macar İşçi Partisi kuruldu.

1957 - Kırşehir yeniden il yapıldı.

1958 - Ankara'da Kıbrıs için yapılan mitinge, 150 binden fazla kişi katıldı.

1960 - Geçici Anayasa açıklandı. TBMM'nin bütün hak ve yetkileri, Geçici Anayasa gereğince Millî Birlik Komitesi'ne verildi.

1966 - Keban Barajı'nın temeli atıldı.

1967 - Sovyetler Birliği, uzay aracı "Venera 4" Venüs gezegenine yolladı.

1967 - ABD'de ırklar arası evliliği yasaklayan yasalar tamamen lağvedildi.

1968 - İstanbul Üniversitesi, Deniz Gezmiş önderliğinde öğrenciler tarafından işgal edildi.

1971 - Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

1974 - Hükûmet, Ataş Rafinerisi'ni devletleştireceğini açıkladı.

1975 - Yunanistan, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyeliği için resmen başvurdu.

1982 - 12 Eylül Darbesi'nin 17. idamı: 3 Şubat 1976'da kan davası sebebiyle kahve basıp bir kişiyi 5 kurşunla öldüren Şahabettin Ovalı idam edildi.

1984 - Urfa'nın adı, "Şanlıurfa" olarak değiştirildi.

1984 - Foto Muhabirleri Derneği kuruldu.

1986 - Ahmet Altan'ın "Sudaki İz" adlı romanı "muzır" bulundu. Altan ve yayımcısı Erdal Öz hakkında dava açıldı.

1986 - Haydar Dümen'in "Cinsel Yaşam 2" adlı kitabı toplatıldı.

1987 - Birleşik Krallık'ta genel seçim yapıldı. Margaret Thatcher önderliğinde Muhafazakârlar 3. kez seçimi kazandı.

1988 - Ankara'da 15 dakika esen 80 kilometre hızındaki rüzgâr ve şiddetli yağmur, arkasında 14 ölü bıraktı.

1989 - Bulgaristan'dan göç eden Türklerin sayısı 90 bin kişiyi buldu.

1990 - Rusya resmen bağımsızlığını ilan etti.

1994 - Boeing 777, Paine Field'den kalkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2000 - Türkiye'nin ilk uzay kampı, "Uzay Kampı Türkiye" açıldı.

2002 - TOFAŞ Kuş Serisi'nin üretimini sonlandırdı.

2004 - Yeni Zelanda'da bir evin tepesine düşen 1,3 kg ağırlığında kondrit tipinden bir gök taşı evde büyük hasara yol açtı, ama can kaybına neden olmadı.

2005 - Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na ilk petrol verildi.

2007 - Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın Başkanı Tülay Tuğcu emekliye ayrıldı.

2009 - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.

2011 - Türkiye'de 2011 TBMM Milletvekilliği genel seçimleri yapıldı.

2014 - Irak'taki Speicher katliamında IŞİD, 1.566 Şii Irak Hava Kuvvetleri askeri öğrencisini öldürdü. Bu, tarihin en kanlı ikinci terör saldırısı ve IŞİD tarafından gerçekleştirilen en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

2016 - Orlando, Florida'daki bir gey bara düzenlenen saldırıda 49 kişi öldü, 53 kişi yaralandı. Saldırgan Omar Mateen, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü.

DOĞUMLAR

950 - Reizei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 63. imparatorudur (ö. 1011)

1107 - Gaozong, Çin'in Song Hanedanı'nın 10. imparatorudur (ö. 1187)

1519 - I. Cosimo, Floransa Dükalığıın II. Dükü ve Toskana Büyük Dükalığının ise I. Büyük Düküdür (ö. 1584)

1819 - Charles Kingsley, İngiliz yazar (ö. 1875)

1827 - Johanna Spyri, İşviçreli yazar (ö. 1901)

1859 - Prens Leopold, Brabant Dükü, Belçika kralı II. Leopold'un oğlu ve Belçika tahtının vârisi (ö. 1869)

1890 - Egon Schiele, Avusturyalı ressam (ö. 1918)

1892 - Djuna Barnes, Amerikalı modernist yazar (ö. 1982)

1897 - Anthony Eden, Britanyalı siyasetçi (ö. 1977)

1899 - Fritz Albert Lipmann, Alman asıllı Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1986)

1908 - Otto Skorzeny, Alman SS askeri (ö. 1975)

1909 - Ali Tantâvi, Suriyeli bilim insanı (ö. 1999)

1910 - Füreyya Koral, Türk seramik sanatçısı (ö. 1997)

1915 - David Rockefeller, Amerikalı bankacı ve iş insanı (ö. 2017)

1924 - George H. W. Bush, ABD'nin 41. Başkanı (ö. 2018)

1926 - Norval White, Amerikalı mimar, tarihçi ve profesör (ö. 2009)

1929 - Anne Frank, Yahudi kızı (günlüğüyle Nazi zulmünü açığa çıkartan) (ö. 1945)

1930 - Adolf Born, Çek ressam, karikatürist ve çizgi film yapımcısı (ö. 2016)

1930 - Otto Schenk, Avusturyalı oyuncu ve tiyatro yönetmeni (ö. 2025)

1930 - Stole Aranđelović, Sırp sinema oyuncusu (ö. 1993)

1931 - Rodney William Whitaker, Amerikalı yazar (ö. 2005)

1934 - Rika Bruins, Hollandalı Olimpiyat yüzücüsü (ö. 2025)

1941 - Chick Corea, İspanyol kökenli Amerikalı caz piyanisti (ö. 2021)

1941 - Roy Harper, İngiliz müzisyen

1943 - Sennur Sezer, Türk şair ve yazar (ö. 2015)

1950 - Oğuz Abadan, Türk müzisyen

1951 - Andranik Markaryan, Ermeni politikacı (ö. 2007)

1953 - Muhammed Rıza Serşar; araştırmacı, edebiyat eleştirmeni, romancı ve yazar

1958 - Barry Michael Cooper, Amerikalı gazeteci, senarist, yazar, yapımcı ve yönetmen (ö. 2025)

1960 - Angela Ahrendts, Amerikalı iş insanı

1965Gela Dumbadze, Gürcü bürokrat ve siyasetçi

Gwen Torrence, Amerikalı atlet

1969 - Heinz-Christian Strache, Avusturyalı politikacı

1973 - Victor Ikpeba, Nijeryalı futbolcu

1974 - Jason Mewes, Amerikalı aktör

1976 - Antawn Jamison, Amerikalı basketbolcu

1976 - Thomas Sørensen, Danimarkalı eski millî kaleci

1979 - Burcu Kaya Koç, Türk voleybol hakemi ve haber spikeri

1979 - Evrim Akın, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu

1979 - Diego Milito, Arjantinli eski millî futbolcu

1979 - Robyn, İsveçli müzisyen

1979 - Earl Watson, Amerikalı Basketbolcu

1980 - Denis Monastırski, Ukraynalı avukat, siyasetçi ve Ukrayna İçişleri Bakanı (ö. 2023)

1981 - Adriana Lima, Brezilyalı model

1982 - Diem Brown, Amerikalı sunucu ve gazeteci (ö. 2014)

1983 - Anja Rubik, Polonyalı model

1983 - Christine Sinclair, Kanadalı futbolcu

1984 - Bruno Soriano, eski İspanyol futbolcu

1985 - Dave Franco, Amerikalı oyuncu

1986 - Mario Casas, İspanyol oyuncu

1986 - Sergio Rodríguez, İspanyol millî profesyonel basketbolcu

1988 - Eren Derdiyok, İsviçreli millî futbolcudur

1988 - Mauricio Isla, Şilili millî futbolcu

1990 - Umut Gündoğan, Türk futbolcu

1990 - Jrue Holiday, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1990 - Cemal Kütahya, Türk hentbolcu (ö. 2023)

1992 - Philippe Coutinho, Brezilyalı millî futbolcu

1994 - Don Toliver, Amerikalı rapçi

1995 - Furkan Soyalp, Türk futbolcu

1995 - Ezgi Dilik, Türk voleybolcu

1995 - Sun Qiaolu, Çinli aktris ve model (ö. 2021)

ÖLÜMLER

816 - III. Leo, Katolik Kilisesi'nin 27 Aralık 795 - 12 Haziran 816 arasında Papa (d. 750)

1124 - Hasan Sabbah, Haşhaşiler tarikatının kurucusu (d. 1050'ler)

1144 - Zemahşerî, İranlı İslam bilgini (d. 1075)

1772 - Marc-Joseph Marion du Fresne, Fransız kâşif (d. 1724)

1816 - Pierre Augereau, Fransız mareşal ve Yüksek meclis üyesi (d. 1757)

1840 - Gerald Griffin, İrlandalı yazar (d. 1803)

1841 - Konstantinos Nikolopoulos, Yunan besteci, arkeolojist ve filolojistdir (d. 1768)

1912 - Frédéric Passy, Fransız ekonomist ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1822)

1932 - Theo Heemskerk, Hollandalı Devrimci-karşıtı politikacı (d. 1852)

1937 - Mikhail Tukhachevsky, Sovyet mareşal ve Kızıl Ordu'nun Genelkurmay Başkanı (d. 1893)

1937 - Mariya Ulyanova, Rus kadın devrimci (d. 1878)

1946 - Hisaichi Terauchi, II. Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri mareşali (d. 1879)

1968 - Helbert Read, İngiliz şair ve eleştirmen (d. 1893)

1969 - Aleksandr Deyneka, Sovyet-Rus ressam, grafik sanatçısı ve heykeltıraş (d. 1899)

1972 - Edmund Wilson, Amerikalı yazar, eleştirmen ve deneme yazarı (d. 1895)

1978 - Guo Moruo, Çinli yazar, şair, siyasetçi, senaryo yazarı, tarihçi, arkeolog ve antik yazı uzmanı (d. 1892)

1980 - Masayoshi Ōhira, Japon siyasetçi (d. 1910)

1982 - Karl von Frisch, Avusturyalı etolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1886)

1983 - Clemens Holzmeister, Avusturyalı mimar ve tasarımcı (d. 1886)

1983 - Norma Shearer, Kanadalı oyuncu (d. 1902)

1987 - Suavi Koçer, Türk şair ve yazar (d. 1909)

1994 - Menahem Mendel Schneerson, Rusya İmparatorluğu doğumlu Amerikalı Ortodoks Yahudi hahamı (d. 1902)

1996 - Tolga Aşkıner, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1942)

1997 - Bulat Okucava, Gürcü-Ermeni asıllı Sovyet müzisyen, şair ve yazar (d. 1924)

1998 - John Gutmann, Alman asıllı Amerikalı fotoğraf ve resim sanatçısı (d. 1905)

2003 - Gregory Peck, Amerikalı aktör (d. 1916)

2005 - Álvaro Cunhal, Portekizli komünist siyasetçi (d. 1912)

2006 - György Ligeti, Macar-Avusturyalı müzik bestecisi ve müzik öğretmeni (d. 1923)

2008 - Şener Koltuk, Türk deneme pilotu (d. 1951)

2009 - Félix Malloum, Çadlı asker ve siyasetçi (d. 1932)

2011 - Laura Ziskin, Amerikalı film yapımcısı (d. 1950)

2012 - Henry Hill, Amerikalı gangster (d. 1943)

2012 - Elinor Ostrom, Amerikalı siyaset bilimci ve ekonomist (d. 1933)

2012 - Pahiño, İspanyol eski millî futbolcu (d. 1923)

2012 - Sabri Ülker, Türk sanayici ve iş insanı (Ülker Grubu'nun kurucusu) (d. 1920)

2015 - Rick Ducommun, Kanadalı oyuncu ve senarist (d. 1952)

2015 - Sümer Tilmaç, Türk oyuncu (d. 1948)

2015 - Antoni Pitxot, İspanyol ressam (d. 1934)

2016 - Michu Meszaros, Macar asıllı Amerikalı cüce oyuncu, sirk sanatçısı ve dublör (d. 1939)

2016 - Janet Waldo, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1920)

2017 - Piotr Andrejew, Polonyalı film yönetmeni ve senarist (d. 1949)

2017 - Sam Beazley, Britanyalı oyuncu (d. 2016)

2017 - Fernando Martínez Heredia, Kübalı siyasetçi (d. 1939)

2017 - Charles P. Thacker, Amerikalı öncü bilgisayar tasarımcısı (d. 1943)

2019 - Philomena Lynott, İrlandalı yazar ve iş insanı (d. 1930)

2019 - Sylvia Miles, Amerikalı oyuncu (d. 1924)

2020 - Ali Hadi Muhsin, Iraklı profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1967)

2020 - Ricky Valance, Galli pop şarkıcısı (d. 1936)

2020 - Perfecto Yasay Jr., Filipinli siyasetçi (d. 1947)

2021 - Dennis Berry, Amerikalı-Fransız film yönetmeni, aktör ve senarist (d. 1944)

2021 - Igor Zhelezovski, Sovyet-Belaruslu sürat patencisi (d. 1963)

2022 - Philip Bennett, Galli ragbi birliği oyuncusu (d. 1948)

2022 - Sylvie Granger, Fransız modern tarihçi (d. 1955)

2022 - Philip Baker Hall, Amerikalı karakter oyuncusu (d. 1931)

2022 - Heidi Horten, Avusturyalı bir milyarder ve sanat koleksiyoncusuydu (d. 1941)

2022 - Vĕslav Michalik, Çek siyasetçi ve fizikçi (d. 1963)

2023 - Silvio Berlusconi, İtalyan siyasetçi ve Başbakan (d. 1936)

2024 - Jerry West, Amerikan eski basketbolcusu (d. 1938)

2025 - Barbara Siciliano, İtalyan voleybolcu (d. 1972)