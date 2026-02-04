ABD basını, ABD yönetiminin İran'la planlanan görüşmelerin formatını ve yerini değiştirmeyi kabul etmediğini iddia etti. Axios'ta yer alan haberde İran ve ABD arasındaki nükleer görüşmeler, İran'ın anlaşmalardan geri adım atması nedeniyle iptal edildi.

ABD basını, İran ile ABD arasında cuma günü yapılması beklenen ve önce İstanbul, ardından Umman'ın başkenti Maskat'ın adının geçtiği müzakerelerin çıkmaza girdiğini bildirdi. Axios'un haberine göre, müzakerelerin yeri ve kapsamı konusunda taraflar arasında anlaşmazlık ortaya çıktı.

'BAŞKA SEÇENEKLERE BAKACAĞIZ'

Üst düzey bir ABD’li yetkili, Axios’a gerçekleştirdiği açıklamada Washington’un tutumunu net sözlerle ortaya koydu.

Yetkili, "Onlara ‘Ya bu, ya da hiç’ dedik. Onlar da ‘O zaman hiç’ dedi. Orijinal formatı kabul ederlerse bu hafta ya da önümüzdeki hafta görüşmeye hazırız. Hızlı bir anlaşma istiyoruz, aksi halde başka seçeneklere bakacağız" ifadelerini kullandı.