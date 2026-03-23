ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırı ile başlayan savaş 24. Gününde de devam ediyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump, savaşın gidişatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirterek, “Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim” sözlerini sarf etti.

‘TÜRKİYE, ABD-İRAN ARASINDA MESAJ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYOR’

Axios muhabiri Barak Ravid, X hesabı üzerinden dikkat çekici bir açıklama paylaştı.

İddiaya göre Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gündür gerilimi azaltmak için ABD ve İran arasında mesaj alışverişinde bulunuyor.

Üç ülkenin üst düzey yetkililerinin Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı öne sürüldü.