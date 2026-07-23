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Kaynak: İHA

ABD ordusu, İran’a karşı 12 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının 5 saatte tamamlandığını duyurarak, "ABD güçleri, İran’ın denizcilik kapasiteleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) depoları, kıyı gözetleme karakolları ve hava savunma unsurları da dahil çok sayıda askeri hedefi vurdu" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, İran’a karşı 12 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını bildirdi. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırıların 5 saat sürdüğü belirtilerek, "ABD güçleri, İran’ın denizcilik kapasiteleri, füze ve İHA depoları, kıyı gözetleme karakolları ve hava savunma unsurları da dahil çok sayıda askeri hedefi vurdu. Bu saldırılar, İran'ın sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kabiliyetini daha da zayıflatmaktadır" denildi.

"9 GEMİ FARKLI ROTALARA YÖNLENDİRİLDİ"

İran’a yönelik deniz ablukasını yeniden başlatan ABD güçlerinin, aynı zamanda karadaki birçok askeri tesisi hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, "Bugün itibarıyla CENTCOM, İran limanlarına giriş veya çıkışlarını engellemek amacıyla 9 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdi ve 1 geminin hareket kabiliyetini engelledi" ifadelerine yer verildi. Orta Doğu genelinde görev yapan 50 bini aşkın ABD askerinin teyakkuzda olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

ABD’NİN İRAN SALDIRILARI 12. GECESİNDE DEVAM ETMİŞTİ

CENTCOM, İran’a yönelik saldırıların 12. gecesinde devam ettiğini ve bu kapsamda yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurarak, "Saldırılar, İran'ın sivil denizcileri ve bölgesel sulardan geçen ticari gemileri tehdit etme kabiliyetlerini daha da zayıflatmaya devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.

EN AZ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 11 KİŞİ YARALANMIŞTI

İran basını ise, İran-Irak sınırındaki Şelemçe sınır kapısının İran tarafını hedef alan ABD füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. En az 11 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.