2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Milli Takım’ın rakiplerinden biri olan ABD Milli Takımı, turnuva kadrosunu duyurdu.

AVRUPA YILDIZLARI KADRODA

Teknik direktör Mauricio Pochettino’nun açıkladığı 26 kişilik kadroda Avrupa’nın önemli liglerinde forma giyen yıldız isimler yer aldı.

ABD kadrosunda Milan forması giyen Christian Pulisic, Juventus’un yıldızı Weston McKennie, Borussia Dortmund’dan Gio Reyna ve PSV’nin golcüsü Ricardo Pepi öne çıkan isimler arasında.

Fulham’dan Antonee Robinson, Milan’dan Yunus Musah ve Monaco forması giyen Folarin Balogun da kadroya çağrıldı.

TÜRKİYE SON MAÇTA KARŞILAŞACAK

A Milli Takım, Dünya Kupası D Grubu’ndaki son maçını 26 Haziran’da ABD’ye karşı oynayacak.

ABD’NİN DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler: Matt Turner, Matt Freese, Alex Zendejas

Defans: Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Joe Scally, Chris Brady

Orta saha: Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna, Brenden Aaronson, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman, Max Arfsten

Forvet: Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alex Freeman

