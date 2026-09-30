Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı gruptaki üçüncü karşılaşmanın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam etti.

Antrenman, Ebubekir Uçar Spor Salonu'ndaki hazırlık çalışmalarıyla başladı. Ardından Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'na geçen Ay-Yıldızlılar, ısınmanın ardından pas, taktik ve duran top çalışmaları gerçekleştirdi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN EMİRHAN İLKHAN VE YUSUF AKÇİÇEK TAKVİYESİ

A Milli Takım'ın çalışmasına iki yeni isim de katıldı. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, Ay-Yıldızlılarla birlikte antrenmana çıktı.

EMİRHAN TOPÇU TAKIMLA ÇALIŞTI

Bir önceki antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu da bugünkü çalışmada takımdaki yerini aldı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU VE TFF KURMAYLARI ANTRENMANI İZLEDİ

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ ve Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de takip etti.