Sinema dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 98. Akademi Ödülleri, dün gece Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 2026 yılına damga vuran yapımların kıyasıya rekabet ettiği gecenin sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien üstlendi.

EPSTEIN VURGUSU ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

O'Brien, bu yılın adaylarını özetlediği konuşmasının bir bölümünde "2012'den bu yana En İyi Kadın Oyuncu veya En İyi Erkek oyuncu dallarında İngiliz aday bulunmuyor. İngiltere temsilcisi buna cevaben 'Biz en azından kendi pedofililerimizi tutukluyoruz' yanıtını verdi" ifadelerini kullanarak Jeffrey Epstein belgelerinin ortaya çıkmasının ardından Britanya'da gerçekleşen üst düzey gözaltılara gönderme yaptı.

JİMMY KİMMEL: BAZI LİDERLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DESTEKLEMİYOR, HANGİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEME ÖZGÜRLÜĞÜM YOK

ABD’de aşırı sağcı siyasi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından yaptığı yorumlar ABD Başkanı Donald Trump’ın tepkisini çeken ve programı bir süreliğine yayından kaldırılan Jimmy Kimmel, En İyi Kısa Belgesel ödülünü sunarken “Bazı ülkelerin liderleri ifade özgürlüğünü desteklemiyor. Hangileri olduğunu söyleme özgürlüğüm yok. Kuzey Kore ve CBS kanalı diyelim” ifadelerini kullandı.

JAVİER BARDEM: SAVAŞA HAYIR VE ÖZGÜR FİLİSTİN

Oscar töreninde En iyi Yabancı Film Ödülü’nü kazananı açıklamak için sahneye çıkan ünlü oyuncu Javier Bardem’in ‘Savaşa hayır ve özgür Filistin’ sözü büyü alkış topladı. Bardem, ceketine taktığı rozetlerle ilgili tören öncesinde gelen soruya “Bu rozeti 2003 yılında Irak Savaşı başladığında da takmıştım, yaklaşık 20 yıl geçti ve şimdi Netanyahu ve Trump'ın sebep olduğu benzer bir savaşın içindeyiz. Diğer rozetim de Filistin halkının direnişini temsil ediyor” şeklinde yanıt verdi.

ÖDÜLÜ GİZEMLİ KOCASI İLE KUTLADI

Hamnet filmindeki performansı ile ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Jessie Buckley, sevincini tüm gözlerden gizlediği kocası ile kutladı. Buckley iki yıldır evli, hatta bir çocuğu da var. Ama ünlü oyuncunun kocası Freddie, sinema dünyasının en büyük gizemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Mesleği gereği anonim kalmak isteyen Freddie, Buckley başarıdan başarıya koşarken artık onu yalnız bırakmamaya başladı.

"ONE BATTLE AFTER ANOTHER" TÖRENE DAMGA VURDU

98. Oscar Ödülleri’nin verildiği geceye 16 dalda aday olan Sinners ve 14 dalda aday olan One Battle After Another arasındaki yarış damga vurdu. Gecenin kazananı ise En İyi Film başta olmak üzere 6 dalda ödülü toplayan One Battle After Another oldu.

16 adaylıkla rekor kıran Sinners ise En İyi Özgün Senaryo, En İyi Orijinal Film Müziği, En İyi Sinematografi, Michael B. Jordan ile En İyi Erkek Oyuncu dallarında ödül aldı.

En İyi Kadın oyuncu ödülü Hamnet'teki rolü ile ödül sezonu boyunca ödülleri toplayan Jessie Buckley'nin oldu.

OSCAR TARİHİNDE BİR İLK: K-POP ETKİSİ

Müzik kategorisinde ise tarihi bir an yaşandı. K-pop Demon Hunters yapımının "Golden" isimli parçası, En İyi Orijinal Şarkı ödülünü alarak Oscar kazanan ilk K-pop şarkısı olarak tarihe geçti. Yapım aynı zamanda En İyi Animasyon ödülünü de kucaklayarak gecenin sürpriz kazananlarından biri oldu.

İşte kazananların tam listesi…

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan/Weapons

En İyi Animasyon: KPop Demon Hunters

En İyi Animasyon Kısa Film: The Girl Who Cried Pearls

En İyi Kostüm Tasarım: Frankenstein



En İyi Makyaj/Styling: Frankenstein

En İyi Casting: One Battle After Another

En İyi Kısa Film: The Singers ve Two Strangers Exchanging Saliva





En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn

En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another/Paul Thomas Anderson

En İyi Özgün Senaryo: Sinners/Ryan Coogler

En İyi Yapım Tasarımı: Frankenstein

En İyi Görsel Efekt: Avatar Fire&Ash

En İyi Kısa Belgesel: All The Empty Rooms

En iyi Belgesel: Mr. Nobody Against Putin

En İyi Orijinal Film Müziği: Sinners

En iyi Ses: F1

En İyi Kurgu: One Battle After Another

En İyi Sinematografi: Sinners

En İyi Yabancı Film: Sentimental Value

En İyi Orijinal Şarkı: Golden/Kpop Demon Hunters

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson/One Battle After Another

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley

En İyi Film: One Battle After Another