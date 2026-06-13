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Kaynak: İHA

Akra Hotels tarafından düzenlenen festival, Akdeniz ve Beydağları'nın manzarası eşliğinde Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Festival kapsamında, "Sounds From The Ancestors" projesiyle caz efsanesi Grammy ödüllü saksafon ustası Kenny Garrett sahne aldı.

Çok sayıda müziksever, alanı doldurarak konseri izledi.

Festival 20 Haziran'a kadar konserlerle devam edecek. Grammy ödüllü 4 sanatçıyı ağırlayan festival, çağdaş cazla funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan etkileyici performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor.

Festivalin kapanışı piyanist ve besteci Fazıl Say'ın şarkılar ve caz uyarlamalarından oluşan özel repertuvarıyla 19 ve 20 Haziran'da gerçekleşecek. Bu konserlerde Say'a flütte Aslıhan And Say, vokalde Seda Kırankaya ve perküsyonda Aykut Köselerli eşlik edecek.