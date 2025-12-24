Feci olay Denizli'de yaşandı. Antalya'da Murat Seçen ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7,5 aylık oğlu M.E.S. ile birlikte Denizli'ye yerleşti.

Bir eğlence mekanında çalışan G.B., burada M.C.P. isimli şahısla tanıştı. İddiaya göre, olay gecesi G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P.'nin eve alkollü bir şekilde geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle 7,5 aylık M.E.S. darp edildi. Merdivenden düştü diyen 'anne' bebeği, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

'ANNE' VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

İç kanama ve kafatasında ve kaburgalarında çok sayıda kırık bulunan bebek devlet tarafından koruma altına alınırken, "anne" ve erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Antalya'da yaşayan baba Murat Seçen adaletin yerini bulması gerektiğini ifade ederek "Bir tane çocuğumu bakıyorum, ikincisini de her türlü bakarım" diyerek bebeğin velayetini almak istediğini belirtti.

Talihsiz bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.