Yatırım yapmak isteyenler için dikkat çeken bir ilan yayımlandı. Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan 8 farklı taşınmaz, Harmancık Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından ihale yöntemiyle satışa çıkarıldı. Arsa ve tarla niteliğindeki taşınmazların toplam muhammen bedeli 1 milyon 106 bin TL olarak belirlendi.
70 bin TL’den başlayan fiyatlarla arsa satışı: İhale tarihi belli oldu
Düşük muhammen bedellerle satışa sunulan taşınmazlar yatırımcıların dikkatini çekti. Farklı büyüklüklerdeki arsa ve tarlalar için ihale takvimi de netleşti.Kaynak: Haber Merkezi
8 taşınmaz yatırımcılarla buluşacak
Milli Emlak Şefliği tarafından yayımlanan ilana göre satışa çıkarılan taşınmazlar, ilçenin farklı mahallelerinde yer alıyor. Muhammen bedeller ise taşınmazın büyüklüğü ve niteliğine göre 70 bin TL ile 220 bin TL arasında değişiyor.
Yatırımcıların ilgisini çekmesi beklenen ihalede hem arsa hem de tarla vasfındaki taşınmazlar alıcılarını bekleyecek.
4 farklı mahallede satış yapılacak
İhale kapsamında;
Çatalsöğüt Mahallesi'nde 1 taşınmaz,
Dutluca Mahallesi'nde 2 taşınmaz,
Gökçeler Mahallesi'nde 2 taşınmaz,
Kocakula Mahallesi'nde ise 3 taşınmaz satışa sunulacak.
Böylece ilçenin dört farklı noktasındaki toplam 8 taşınmaz yeni sahiplerini arayacak.
En yüksek bedel 220 bin TL
Satış listesinde en yüksek muhammen bedel, Gökçeler Mahallesi'nde bulunan 259,21 metrekare büyüklüğündeki arsa için belirlendi. Söz konusu taşınmaz 220 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkacak.
Çatalsöğüt Mahallesi'nde bulunan 1.604,71 metrekarelik tarla ise 200 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak.
Dutluca Mahallesi'ndeki iki taşınmaz için 125 bin TL ve 70 bin TL, Gökçeler Mahallesi'ndeki diğer taşınmaz için ise 145 bin TL başlangıç bedeli açıklandı.
Kocakula Mahallesi'nde satışa çıkarılan üç taşınmazın muhammen bedelleri ise 81 bin TL, 115 bin TL ve 150 bin TL olarak ilan edildi.
İhale tarihi belli oldu
Taşınmazların satış ihalesi 2 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale süreci saat 10.00'da başlayacak ve 12.40'a kadar devam edecek. Her taşınmaz için ayrı ihale saati belirlenirken, satışlar Harmancık Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından yapılacak.
Düşük başlangıç bedelleri ve farklı büyüklüklerdeki seçenekleriyle dikkat çeken taşınmazların, özellikle yatırım yapmak isteyenler ve arazi sahibi olmayı planlayan vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.